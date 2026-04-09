建交70周年 海地大使盼建立關係新架構促科技合作

今年適逢台灣與海地建交70週年，海地大使潘恩接受中央社專訪時強調海地對台灣的堅定邦誼以及支持台灣的自由民主；潘恩說，海地政府提出明確指引，希望建立台灣與海地關係新架構，聚焦科技、安全以及公衛合作。

友邦海地駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn）去年8月履新，這次他第2次派駐台灣，首次是2021年5月。潘恩4月8日接受中央社專訪。

潘恩表示，再度駐台是帶著更明確的政府指示，要推動與台灣在科技、安全、公衛醫療以及災害管控的各領域合作；因曾派駐台灣3年半，與台灣政界、商界人士熟識，海地政府希望藉此加速雙方合作落實。

外交部長林佳龍上任後力推「榮邦計畫」，潘恩認為，這是非常棒的途徑，也是他個人期望的方向，那就是海地與台灣的正向合作；海地外交部倡議海地與台灣的新合作架構，此架構超越過去聚焦在農業的雙邊合作，希望能拓展到公衛醫療、科技以及國防安全，尤其台灣是科技大國。

潘恩表示，海地位處加勒比海區域，能提供許多經濟優勢，更是美國的大門，這對台灣非常有利，經濟合作越是互利互惠，邦誼也就越穩固。

潘恩強調，國家與國家會因共享經驗而團結，當今國際局勢之下，理念相近國家必須互相支持、扶持成長，一起面對問題、尋找解方。

海地2024年2月底發生武裝衝突，一支武裝集團要求時任總統昂利（Ariel Henry）下台，攻擊2座監獄、國際機場、體育場、警察局等，首都太子港落入黑幫控制，昂利在3月11日辭職，海地由政府過渡委員會於4月25日接管，至今尚未選出新任總統。

「總統大選是政府首要任務」，潘恩表示，選舉委員會正在進行規劃，自己並非委員會成員，無法代為發言，但海地政府確實理解選舉的重要性。

被問及海地安全狀況，潘恩說，有些區域生活如常，有些區域有安全挑戰；台灣捐給海地的警用防彈背心有實質幫助。海地政府致力強化警力，希望能有夥伴協助訓練警察等，海地運用無人機進行監控，但仍需要價格較低的AI攝影機輔助查緝槍枝。

海地於1804年脫離法國、宣布獨立，不僅是拉美第一個共和國，也是世界第一個黑人主導的共和國。

潘恩認為，「從歷史來看，海地人民是韌性的體現」，而且宣布獨立對海地並不足夠，還以自身資源幫助拉丁美洲國家獨立、脫離殖民，他稱之為「積極韌性」（active resilience）。

潘恩強調，支持民主是海地作為主權國家的基礎，因此海地支持民主、支持台灣人民的自由，因為海地不僅理解自由的滋味，更深知被孤立的感受。國家大小無法定義海地，海地重視價值，與友邦、台灣人民站在一起。