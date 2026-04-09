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拒王惠美爭取經費 藍議員籲李洋「別變民進黨形狀」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
彰化第3座縣立運動中心「和美全民運動館」昨舉辦啟用典禮，彰化縣長王惠美遞交建設建議給運動部長李洋遭拒。記者林敬家／攝影
彰化第3座縣立運動中心「和美全民運動館」昨舉辦啟用典禮，彰化縣長王惠美遞交建設建議給運動部長李洋遭拒。記者林敬家／攝影

彰化「和美全民運動館」昨日啟用，縣長王惠美、運動部長李洋等人出席開幕儀式，但王在與李會面當場爭取運動部協助彰化縣其他全民運動中心等案興建遞交計畫書，但李以「預算沒有通過」為由未收下引發熱議。國民黨議員鍾沛君質疑，此舉恐非李本意，可能是民進對交戰守則，呼籲李「別變成民進黨形狀」。

鍾沛君表示，很為李洋不值，甚至高度懷疑不是他本意，但因民進黨整組戰狼化，從賴總統、卓榮泰，還有其他閣員整天想的都是吵架鬥爭，這套「總預算沒過」的說辭，很可能也是閣員被要求的教戰守則，其次就誅心了。

鍾沛君反問，「敢問李部長今年以來有沒有領到薪水？」她知道有但總預算還沒有通過嗎？強調總預算卡關是因民進黨政府違法拒編軍人加薪預算，剋扣軍人待遇，也踐踏憲政體制，藍白陣營正在為此抗爭，李一朝天子一朝臣，容或不能贊同在野陣營主張，但王縣長的陳情在情在理，興建運動中心、推廣國民體育，本來就是李的工作，質疑「清流如你，難道也要荒廢嗎？淪為劉世芳，梁文傑，管碧玲之流的政治廚嗎？」

國民黨 總預算 民進黨

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