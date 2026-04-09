國發會：塑膠袋原料供過於求 不評論業者限購令

中東戰事影響石化原料供應，好市多、家樂福陸續推出耐熱袋等限購令。行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯今天表示，不多評論特定廠商的限購行為，但以數據來看，4月塑膠製品原料上游乙烯與聚乙烯都是供過於求的狀況。

中東戰事影響石化供應鏈，政府陸續提出上游增產、中游穩定製造、下游協助調動現貨等措施，不過，好市多、家樂福等大賣場陸續推出耐熱袋等限購令，引發關注。

葉俊顯今天出席政院會後記者會時表示，不多評論特定廠商的限購行為，政府也很難干預，但以數據來看，4月塑膠製品原料上游乙烯供給15.9萬噸，需求11.8萬噸；聚乙烯部分供給為2.75萬噸，需求2.2萬噸，數據顯示供過於求。

他還說，中油陸續增產乙烯，預估明天起配合生產塑膠袋的廠商就能拿到貨，開始生產5000噸塑膠袋。

葉俊顯表示，目前供應面是供過於求，政府會確保消費者權益，公布供給和需求資訊，盡快讓市場知道供給不虞匱乏，而若真的有缺貨情形，可撥打專線號碼反映（02-2701-1669，轉分機105至107）。

經濟部次長賴建信也在記者會補充說明，上游原料供應、中油擴大生產到下游多方媒合等已經在進行，經濟部長龔明鑫日前也與國內商圈座談，大部分商圈代表都表達存貨或使用無虞，並即刻協助反映買不到塑膠袋的嘉義商家快速媒合通路供貨。

另外，行政院副院長鄭麗君昨天主持「穩定物價小組」第5次臨時會報時，指示工程會掌握瀝青缺料狀況。葉俊顯則說明，台灣每個月需求1.6萬噸瀝青，以目前供應情況至6月底沒問題，行政院長卓榮泰也已請中油即刻至國外緊急採購現貨。

工程會日前也說明，已透過「擴大材料監測、落實履約彈性、啟動物調機制、強化跨機關協調」4面向協助機關與廠商因應市場變動，且發布履約指引統一執行標準，協助機關等預算檢核與風險合理分配運用。