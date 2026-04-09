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卓揆不支新興預算台灣田徑賽沒錢辦 李洋：協會已改申請基金補助

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
運動部長李洋今上午赴立法院教育及文化委員會進行專題報告，針對全民運動推動、學校專項運動發展及運動科學政策等議題備詢。記者林伯東／攝影
運動部長李洋今上午赴立法院教育及文化委員會進行專題報告，針對全民運動推動、學校專項運動發展及運動科學政策等議題備詢。記者林伯東／攝影

中華民國田徑協會昨宣布，停辦2026台灣田徑公開賽，並指是因立法院總預算沒過被迫取消賽事。國民黨立委萬美玲今質詢，即便今年度總預算未審查通過，但立法院院會也已經通過新興計劃718億元，包含台灣品牌賽事2.0預算，是行政院長卓榮泰不簽署放行。運動部李洋答詢，田協今早已經有送案至基金補助。

2026台灣田徑公開賽被視為拚名古屋亞運達標的重點賽事，田協突然宣布停辦，並指是因總預算遲遲無法通過，被迫取消。萬美玲指出，運動部從體育署升格，即便今年度總預算未審查通過，依據預算法規定，運動部仍有公務預算82億元、運發基金預算83億元，合計至少有165億可先行動支。

萬美玲說，立法院也已經院會通過新興計劃718億元，其中就包含田協所指的運動部「台灣品牌賽事2.0預算」，行政院主計總處也已簽報行政院，是卓榮泰不簽署放行。她質疑，運動部既然有這麼多預算可動支，又一直與田協保持溝通，為什麼田協還誤會是總預算未審，所以沒有經費辦2026台灣田徑公開賽？顯然運動部跟田協溝通出了很大問題。

李洋答詢，向協會輔導時都是希望他們申請運動部公務預算，現行狀況下，還是希望運動能繼續辦，所以轉變申請基金預算，田協今早已經有送案至基金補助，承諾運動部會積極輔導田協，讓賽事順利進行，保障選手參賽權益。

李洋 卓揆 運動部

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