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田協停辦公開賽怪總預算卡關 王鴻薇：是卓榮泰不動支新興預算

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

中華民國田徑協會昨宣布，停辦2026台灣田徑公開賽，並指是因立法院總預算沒過被迫取消賽事。國民黨立委王鴻薇今批評，在野黨早就通過新興計畫718億元，其中包含台灣品牌賽事8億元，只是行政院長卓榮泰不願意動支，犧牲體育賽事做政治操作，桃園市長張善政說得沒錯「全台在等卓榮泰」。

王鴻薇說，田徑協會無預警在官網宣布停辦傳「台灣田徑公開賽」，是因總預算卡關，綠營側翼果不其然開始鋪天蓋地，攻擊在野黨不審總預算。中華民國田徑協會秘書長王景成稱，是今年運動部有編列台灣品牌賽事2.0預算，但立法院總預算一直無法通過，因此被迫取消今年賽事。

王鴻薇表示，今年3月初，在野黨早就通過「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，金額約718億元，裡面就包括「台灣品牌賽事精選計畫」8億元。換言之這筆預算早就通過，只是行政院不願意動支，要犧牲體育賽事做政治操作，也難怪運動部長李洋啞巴吃黃連，只能啟動替代預算舉辦，因為卡預算的就是行政院長卓榮泰，張善政說得沒錯「全台在等卓榮泰」。

立法院 中華民國 桃園

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