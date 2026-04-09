陳其邁欽點黃捷接掌高市黨部主委係金ㄟ？邁邁幕僚代回應

民進黨高雄市黨部主委即將改選，接任人選呼之欲出。外傳市長陳其邁支持嫡傳子弟兵、立委黃捷參選，立委邱議瑩公開祝福、黃捷本人也未否認。陳其邁今天沒有公開行程，透過幕僚回應說，任何有志於為黨員服務、為地方打拚的同志，他都樂觀其成，並給予鼓勵。

高雄民進黨內有湧言會、新潮流菊系兩大派系勢均力敵，無論是議長、黨團總召或黨部主委選舉都競爭激烈。

2024年高市黨部主委選舉，湧言會成功整合正國會，合推議員黃文益對戰新系暗助的議員陳慧文。最後黃文益獲得1萬8359票、陳慧文也有1萬3739票支持。今年黨部主委又將改選，黃文益表態將專注個人年底議員選舉，不再爭取連任，湧言會改支持立委黃捷參選下屆主委。

「上報」報導陳其邁欽點立委黃捷接棒高市黨部主委。黃捷回應，她目前向各方傾聽拜訪中，若有確定會正式跟大家報告；無論在哪個位置，都會努力為黨付出，全力輔選、協助高雄年底的大選。

陳其邁幕僚轉述，黨部主委肩負輔選重任，也是黨務發展的推手。任何有志於為黨員服務、為地方打拼的同志，都樂觀其成並給予鼓勵。

湧言會整合推派黃捷參選，新潮流菊系大將、高市議員邱俊憲也公開表態，樂見黃捷代表新生代出來承擔責任。政壇人士說，如果民進黨兩大派系整合成功，不會再度上演主委廝殺對決，有利於年底市長及議長選舉的內部整合。