公視審委8人請辭 綠委：法律並無政黨前置協商規定

在野黨推舉的8名公視董監事審查委員在聲明要求文化部進行政黨協商後，今集體請辭。文化部表示，公視董監事名單已是廣徵各界意見後的最佳組合，呼籲委員回到審查會實質審查。民進黨立委林月琴認為，候選人為什麼適合、不適合，都應由審查委員依專業公開檢驗，「法律並無『政黨前置協商』規定。」

公廣集團第7屆董監事任期去年5月19日屆滿後，新任人選仍難產，行政院函請立法院籌組公視第8屆董監事審查委員，由朝野依比例推薦人選組成，國民黨團推薦7人、民進黨團推薦7人、民眾黨團推薦1人。而在野黨推薦委員名單為吳永乾、羅國俊、廖元豪、董保城、馬詠睿、許良源、潘祖蔭、杜聖聰。

該8名審查委員3月27日發出連署公開信，呼籲文化部延後召開審查會議，認為文化部公布的第2波候選人名單，應先廣徵朝野政黨意見，再開會議審查。今再發出聯合公開聲明，稱不得不聯名具函向院長請辭審查委員一職。

林月琴表示，公視董監事審查爭議的重點，在於依法完成實質審查。全民真正關心的，是候選人為什麼適合、為什麼不適合，這些都應由審查委員依專業公開檢驗。依「公共電視法」，公視董監事由行政院提名，交由審查委員會審查，法律並無「政黨前置協商」規定。

林月琴呼籲，現在最重要的，是讓審查回到制度，讓專業回到核心，避免程序爭議拖延公共媒體治理。