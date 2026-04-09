林楚茵揭公車環景系統用中國晶片 嚴德發：處理更換

民進黨立委林楚茵今天指出，退輔會轉投資的欣欣客運、大南汽車2家業者採購的電動公車，環景系統使用華為子公司海思半導體晶片，形同中國間諜車穿梭台北街頭。退輔會主委嚴德發證實，共82輛公車有問題，已啟動處理並要求廠商更換。

立法院外交及國防委員會今天邀請嚴德發報告業務概況，並備質詢。

林楚茵質詢時關切，退輔會轉投資的欣欣客運、大南汽車2家公車業者，所採購的電動公車，環景系統竟採用華為子公司海思半導體晶片，海思晶片過去曾被報導設有後門，會將資料回傳中國，而2公車業者所使用的環景系統隨著公車穿梭台北、新北街頭，形同偵防車、間諜車，拍攝路人、車輛與街景，形同「中國間諜車」穿梭街頭，已構成嚴重國安威脅。

林楚茵指出，2家業者原先回報系統產地為台灣與荷蘭，直到她提供照片佐證並要求進一步抽查，才查出公車廠牌「創奕」所使用的「誠益」系統，晶片產地確實為中國，且採購時間為2025年，並非舊合約誤用。

嚴德發表示，退輔會認為此事件非常嚴重，2家業者採購電動公車依政府採購法採購，且交通部審驗合格，合約規範不能用中國製產品，目前的確查到2間業者的公車有使用中國製產品，目前已成立專案小組全面普查是否有用中國晶片，且向廠商追償，並按照契約要求廠商更換晶片。

嚴德發指出，欣欣客運採購175輛、大南汽車採購69輛，共計244輛電動公車，使用「誠益」系統出問題的電動公車分別是欣欣客運61輛、大南汽車21輛，共計82輛，目前已要求2家公車業者按照重大事件處置，馬上進行處理。