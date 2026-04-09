快訊

美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府喊對伊朗取勝 自家人也難買帳

捷運車頭藏「神秘之門」！北捷揭用途：希望你用不到

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

聽新聞
0:00 / 0:00

林楚茵揭公車環景系統用中國晶片 嚴德發：處理更換

中央社／ 記者吳書緯、游凱翔台北9日電
陸配徐春鶯涉隱匿中國統戰幹部孫憲來台並開設公司，民進黨立委林楚茵披露其曾承攬國防部資安標案。對此，國防部長顧立雄（中）30日在立法院外交及國防委員會答詢表示，相關標案分別為服裝供補民網系統及資安證照培訓，均未與軍網連結，目前相關軟體已停用。中央社
陸配徐春鶯涉隱匿中國統戰幹部孫憲來台並開設公司，民進黨立委林楚茵披露其曾承攬國防部資安標案。對此，國防部長顧立雄（中）30日在立法院外交及國防委員會答詢表示，相關標案分別為服裝供補民網系統及資安證照培訓，均未與軍網連結，目前相關軟體已停用。中央社

民進黨立委林楚茵今天指出，退輔會轉投資的欣欣客運、大南汽車2家業者採購的電動公車，環景系統使用華為子公司海思半導體晶片，形同中國間諜車穿梭台北街頭。退輔會主委嚴德發證實，共82輛公車有問題，已啟動處理並要求廠商更換。

立法院外交及國防委員會今天邀請嚴德發報告業務概況，並備質詢。

林楚茵質詢時關切，退輔會轉投資的欣欣客運、大南汽車2家公車業者，所採購的電動公車，環景系統竟採用華為子公司海思半導體晶片，海思晶片過去曾被報導設有後門，會將資料回傳中國，而2公車業者所使用的環景系統隨著公車穿梭台北、新北街頭，形同偵防車、間諜車，拍攝路人、車輛與街景，形同「中國間諜車」穿梭街頭，已構成嚴重國安威脅。

林楚茵指出，2家業者原先回報系統產地為台灣與荷蘭，直到她提供照片佐證並要求進一步抽查，才查出公車廠牌「創奕」所使用的「誠益」系統，晶片產地確實為中國，且採購時間為2025年，並非舊合約誤用。

嚴德發表示，退輔會認為此事件非常嚴重，2家業者採購電動公車依政府採購法採購，且交通部審驗合格，合約規範不能用中國製產品，目前的確查到2間業者的公車有使用中國製產品，目前已成立專案小組全面普查是否有用中國晶片，且向廠商追償，並按照契約要求廠商更換晶片。

嚴德發指出，欣欣客運採購175輛、大南汽車採購69輛，共計244輛電動公車，使用「誠益」系統出問題的電動公車分別是欣欣客運61輛、大南汽車21輛，共計82輛，目前已要求2家公車業者按照重大事件處置，馬上進行處理。

立法院 民進黨 嚴德發 林楚茵 公車 中國

延伸閱讀

退輔會推榮民照護數位轉型 發展智慧照護平台

便宜又好用？印度禁陸製監視器強化國安 本土品牌仰賴台灣晶片

台中盤點運輸量能 公車人力緩解

除了補貼 政府還會什麼？

相關新聞

避免衝擊選務 政院釋善意：將依法處理中選會人事任命

行政院至今未發布中選會人事令，各界關注是否影響2026年九合一選舉。行政院指出，礙難接受在野黨封殺3位被提名人，但為讓選務順利進行，行政院會依法處理中選會任命案；政院也表示，為讓中選會運作更健全，會再補提人選，也希望立法院補足誠意，儘速行使同意權。

公視8審委請辭 民眾黨團嗆李遠想「內部圈定」強行通過

第8屆公視董監事人選難產，8名審查委員今天集體請辭，民眾黨立法院黨團對此表示，文化部長李遠無視「公視法」協商精神，甚至屢次用「威權回歸」等負面形容詞攻擊審查委員，如果行政院想靠「內部圈定」就強行通過名單，那麼公視的公信力將徹底破產。

不滿文化部長李遠！公視董監事審查卡關 8審委聯名公開信請辭

公廣集團董監事去年5月19日屆滿，新任人選至今難產，文化部預計四月中旬召開第二次審查會議。公視第8屆董監事審查委員會中的8名委員今發表公開信，決定請辭審查委員一職。

卓揆不支新興預算台灣田徑賽沒錢辦 李洋：協會已改申請基金補助

中華民國田徑協會昨宣布，停辦2026台灣田徑公開賽，並指是因立法院總預算沒過被迫取消賽事。國民黨立委萬美玲今質詢，即便今年度總預算未審查通過，但立法院院會也已經通過新興計劃718億元，包含台灣品牌賽事2.0預算，是行政院長卓榮泰不簽署放行。運動部長李洋答詢，田協今早已經有送案至基金補助。

田協停辦公開賽怪總預算卡關 王鴻薇：是卓榮泰不動支新興預算

中華民國田徑協會昨宣布，停辦2026台灣田徑公開賽，並指是因立法院總預算沒過被迫取消賽事。國民黨立委王鴻薇今批評，在野黨早就通過新興計畫718億元，其中包含台灣品牌賽事8億元，只是行政院長卓榮泰不願意動支，犧牲體育賽事做政治操作，桃園市長張善政說得沒錯「全台在等卓榮泰」。

陳其邁欽點黃捷接掌高市黨部主委係金ㄟ？邁邁幕僚代回應

民進黨高雄市黨部主委即將改選，接任人選呼之欲出。外傳市長陳其邁支持嫡傳子弟兵、立委黃捷參選，立委邱議瑩公開祝福、黃捷本人也未否認。陳其邁今天沒有公開行程，透過幕僚回應說，任何有志於為黨員服務、為地方打拚的同志，他都樂觀其成，並給予鼓勵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。