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十大傑出青年選拔會 蕭美琴：青年對自己的期許從來不是躺平

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴。聯合報系資料照
副總統蕭美琴。聯合報系資料照

副總統蕭美琴9日上午出席「第64屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會」。她表示，青年對自己的期許從來不是躺平，而是積極應對全球局勢。在世界的變局中，是全球民主陣營中最值得信賴的夥伴，更是守護經濟發展與社會安定不可或缺的力量。

蕭美琴致詞表示，很榮幸參與活動，尤其青商會長年作為集結年輕世代的熱情與活力以推動公共事務的重要平台，積極促成年輕人發揮對台灣社會的影響力，值得肯定；並感謝藉此機會與青年交流，同時見證青年成為推動台灣持續進步的動力。

蕭美琴指出，「十大傑出青年選拔」至今已邁入第64屆，歷年來已選出600多位傑出青年。他們在不同時代的挑戰中，以專業與汗水寫下屬於台灣獨特的故事。面對多變環境，展現超乎想像的韌性，並主動承擔社會責任；這份精神是台灣最寶貴的資產，更是讓國人引以為傲、充滿人情味的軟實力。

談及當前國際局勢，蕭美琴說，全球正處於歷史轉捩點，面對地緣政治、疫情、氣候變遷、供應鏈重組及人工智慧等新科技帶來的劇烈改變，應積極應對，並將此挑戰轉化為好的機會。

她表示，在世界的變局中，台灣不應只是旁觀者，而是全球民主陣營中最值得信賴的夥伴，更是守護經濟發展與社會安定不可或缺的力量。

蕭美琴也說，青年對自己的期許從來不是躺平，而是積極應對全球局勢、積極尋找新的機會，以及讓國家可以持續進步、往前走的道路。在「世界需要台灣、台灣走向世界」的時代，更需要具備國際視野與創新思維，並且能夠在變動當中站穩腳步、勇於往前的青年世代。

蕭美琴說明政府多項青年政策，包括透過《青年基本法》將青年主流化納入國家治理核心，從教育、就業到身心健康等面向，全面建構支持網絡。另透過稅賦等政策措施，讓年輕人少一分後顧之憂。行政院「青年諮詢委員會」等機制，則傾聽創新聲音，讓年輕人的觀點直接驅動國家的進步。

她過去在外交第一線，深刻體會到台灣年輕人勇於衝鋒、走向世界的強烈渴望。賴清德總統亦高度重視年輕族群，期盼讓來自多元家庭背景的年輕人，都能擁有走向世界、實現夢想的機會，因此特別推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，至今已邁入第三年。

她說，無論是前往國際組織、參與跨國企業工作，或投入專業技術與文化交流，都希望協助年輕人拓展國際視野、累積經驗，在回到台灣之後，成為帶動台灣產業升級與社會變革的重要動力，讓國家更好。也讓充滿能量的台灣故事，說給台灣人聽，更要大聲地說給全世界聽。

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