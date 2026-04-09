運動部次長鄭世忠請辭 卓榮泰祝福：感謝強化台灣體育量能

運動部政務次長鄭世忠請辭，將回國立體育大學任教。行政院表示，行政院長卓榮泰祝福鄭世忠的生涯規劃，感謝其在體育署與運動部任職期間竭盡所能強化體育量能，讓台灣競技運動有亮眼成績。

鄭世忠曾任中華民國田徑協會副秘書長、中華奧會副秘書長，行政經歷相當豐富，2023年從國立體育大學借調接任體育署長；去年9月9日運動部成立，鄭世忠繼續擔任政務次長，今天傳出請辭回歸教職。據了解，鄭世忠借調日期到明年2月才到期，如今還剩10個月就提前請辭。

鄭世忠稍早指出，請辭是覺得任務完成，才回到學校任教，盼用專業幫助台灣體育發展。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時說，鄭世忠已說明請辭是因為長期有學術志業與生涯規劃，卓榮泰也感謝鄭世忠在體育署跟運動部3年來，竭盡所能提升體育量能，讓台灣競技運動在世大運、亞運、世界棒球12強賽等有亮眼成績。