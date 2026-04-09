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顏慧欣遭霸凌調查進行中 政院：楊珍妮身體不適假單有送立院

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣因病辭世，傳她生前遭長官排擠甚至霸凌，外界將矛頭指向總談判代表楊珍妮，針對調查進度。行政院發言人李慧芝9日重申，行政院安全及衛生防務委員會正在調查，目前已召開會議，程序進行中，有關調查方式或是否採取相關措施，尊重外部委員判斷。

此外，楊珍妮昨臨時向立法院經濟委員會請假，民眾黨立委、經委會召委洪毓祥稱他遲未收到假單，「這樣不行、不可取」；由於顏慧欣霸凌案正值調查的關鍵期，楊此時缺席立法院備詢，引發外界聯想與避談霸凌爭議有關，更有傳言指出，楊是受政院高層關切才告假。不過，李慧芝表示，楊珍妮昨天是因身體不適就醫請假，假單有送到經濟委員會。

立法院 楊珍妮 顏慧欣 職場霸凌

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