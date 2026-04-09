顏慧欣遭霸凌調查進行中 政院：楊珍妮身體不適假單有送立院

公視第八屆董監事審查委員會中的8名委員今發表公開信，請辭審查委員，並將矛頭指向文化部長李遠，不遵循「公共電視法」的立法精神。對此，國民黨立委羅廷瑋說，儘速啟動跨黨派協商，「別讓公共電視的獨立性在您的意識形態操弄下淪為犧牲品」。

2026-04-09 13:15