為避免選務受阻 政院釋善意、將依法處理中選會人事任命

中選會人事攸關今年九合一選舉，行政院發言人李慧芝9日指出，為讓選務順利進行，行政院會依法處理中選會任命案，將提出補提人選，也希望立法院補足誠意，儘速行使同意權。

立法院會3月13日通過中選會主委被提名人游盈隆等4人，副主委被提名人胡博硯等3人遭封殺；行政院表示，會依法再提不同人選補足名額。國民黨團質疑，立法院通過中選會人事案已逾兩週，行政院仍遲未發布人事令，是對憲政秩序的破壞。

李慧芝表示，行政院長卓榮泰去年9月主動向立法院長韓國瑜表達兩院共同合作的善意；在韓國瑜允諾協助後，行政院按韓國瑜建議及在野黨的要求，發函請立法院三黨團推薦中選會人選名單。

李慧芝說，但在行政院釋出善意後，沒有看到立法院誠意，在野黨封殺3位被提名人，行政院礙難接受這樣的結果。但為讓選務順利進行，行政院會依法處理中選會任命案，同時為了運作更健全，行政院會再補提名人選，也希望立法院補足誠意，儘速行使同意權。