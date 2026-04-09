影／行政院拍板修法 雇主、仲介不得扣留勞工證件

行政院發言人李慧芝、行政院政務委員葉俊顯、經濟部次長賴建信、行政院政務委員葉俊顯、環境部長彭啓明、勞動部次長陳明仁等人中午一起出席行政院院會後記者會，發言人李慧芝轉述院長卓榮泰裁示，勞動部提出「就業服務法」第5條、第40條及第57條等條文修正草案，並經今天行政院會審議通過。修正草案明定雇主或仲介在招募、僱用或從事就業服務時，不得有留置求職人或員工身分證明相關文件、侵占財物或收取保證金等情事，違者將有相關的罰則。

卓榮泰表示這項修法更能確保勞工持有證明文件的自主權，強化勞動權益的保障，讓本國勞工朋友以及外籍移工都能夠安心就業。卓榮泰表示，提升勞動人權保障是國際趨勢，也是普世價值，相信朝野各界都有所共識，本案送請立法院審議後，請勞動部積極與立法院朝野各黨團來溝通協調，早日完成修法程序。