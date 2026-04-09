公視8審委請辭 民眾黨團嗆李遠想「內部圈定」強行通過

第8屆公視董監事人選難產，8名審查委員今天集體請辭，民眾黨立法院黨團對此表示，文化部長李遠無視「公視法」協商精神，甚至屢次用「威權回歸」等負面形容詞攻擊審查委員，如果行政院想靠「內部圈定」就強行通過名單，那麼公視的公信力將徹底破產。

公視董監事審查委員吳永乾、董保城、杜聖聰、廖元豪、許良源、羅國俊、馬詠睿、潘祖蔭今天發表公開信，指控李遠不遵循公共電視法立法精神，違反歷屆經由國會不同政黨事前協商候選人名單的慣例，一再依照個人意志辦理提名，因此不得不聯名具函向立法院長韓國瑜請辭審查委員。

民眾黨立法院黨團稍早發布新聞稿表示，公視董監事審查委員吳永乾、董保城、杜聖聰、廖元豪、許良源、羅國俊、馬詠睿、潘祖蔭正式具函向韓國瑜請辭，他們透過聲明對李遠行政傲慢、羞辱專業表達嚴正抗議，更是象徵台灣公共媒體治理制度的一次大崩盤。

民眾黨團指出，李遠口口聲聲說要守護專業，然而卻無視公視法「三分之二門檻」代表的協商精神，不顧審查委員早已多次提醒，政府提名必須經過跨黨派諮商，以確保公共媒體資源公器不被單一政黨色彩把持、壟斷，才能確保公共文化空間能維持純粹性。

民眾黨團再指，回顧過去幾年公視的種種亂象，早已證明缺乏制衡的董事會只會讓公視淪為「執政黨的傳聲筒」，如果行政院想靠「內部圈定」就強行通過名單，那麼公視的公信力將徹底破產。

民眾黨團批評，以文化人自居的李遠置若罔聞，屢次用「威權回歸」等負面形容詞攻擊、詆毀及羞辱這些堅守程序正義的審查委員，當行政權傲慢到不願溝通，甚至反過頭檢討審查委員的「風骨」時，8位委員選擇集體請辭，「委員們辭掉的是職位，沒辭掉的是對台灣民主的責任。」

民眾黨立委蔡春綢表示，民眾黨樂見更多具有專業背景的人士加入公視，為台灣公共文化空間創造更好、更平等的環境，然而文化部拒絕溝通協商，甚至把「協商」當成「汙點」、「溝通」當作「施捨」，李遠才是對不起這些滿懷熱忱、無端被捲入政治風暴的專業人選。

蔡春綢說，民眾黨團不容許「黨政軍就是媒體」的情況持續惡化，因此要求李遠收起行政傲慢，不要當了官就踐踏文化與專業，傲慢自大使公視成為個人意志下的犧牲品。