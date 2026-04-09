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8審委請辭 羅廷瑋嗆李遠：別讓公視獨立性淪意識形態操弄犧牲品

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
公視第八屆董監事審查委員會中的8名委員今發表公開信，請辭審查委員，並將矛頭指向文化部長李遠，不遵循「公共電視法」的立法精神。公視外觀。圖／聯合報系資料照
公視第八屆董監事審查委員會中的8名委員今發表公開信，請辭審查委員，並將矛頭指向文化部長李遠，不遵循「公共電視法」的立法精神。公視外觀。圖／聯合報系資料照

公視第八屆董監事審查委員會中的8名委員今發表公開信，請辭審查委員，並將矛頭指向文化部李遠，不遵循「公共電視法」的立法精神。對此，國民黨立委羅廷瑋說，儘速啟動跨黨派協商，「別讓公共電視的獨立性在您的意識形態操弄下淪為犧牲品」。

公廣集團董監事去年5月19日屆滿，新任人選至今難產，文化部預計4月中旬召開第2次審查會議。然而，公視董監事審查委員吳永乾、董保城、杜聖聰、廖元豪、許良源、羅國俊、馬詠睿、潘祖蔭等今公開請辭，並在聯名公開信指出，因李遠不遵循公視法的立法精神，且違反歷屆經由國會不同政黨事前協商候選人名單之慣例，一再依個人意志辦理提名，認難妥適遂行審查任務，不得不聯名具函向立法院長韓國瑜請辭審查委員一職。

羅廷瑋今說，針對李遠將審查委員維護程序正義的建議，惡意扣上「重返威權」與「黨政軍控制」的帽子，感到非常遺憾。李遠上任之初自詡文化人，表現出來的卻是比政客更專斷的行政傲慢，完全無視公視法中由政黨比例推舉審委、旨在落實跨黨派監督的核心精神。過去即便在民進黨完全執政時期，歷任部長如鄭麗君也都會在提名程序中與在野黨進行非正式的徵詢與溝通，以確保名單的社會公信力。

羅廷瑋質疑，難道李遠認為過去的民進黨政府也在「自廢武功」嗎？現在8位審查委員是基於善意提醒，希望避免因缺乏共識而導致審查再度破局，文化部卻以戰狼姿態反噬審委的專業獨立性。李遠應收回無理的指控，停止這種以政治標籤取代民主溝通的惡質手段，儘速啟動跨黨派協商，「別讓公共電視的獨立性在您的意識形態操弄下淪為犧牲品」。

國民黨 公共電視法 公視 羅廷瑋 文化部 李遠

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