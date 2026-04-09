避免衝擊選務 政院釋善意：將依法處理中選會人事任命

行政院至今未發布中選會人事令，各界關注是否影響2026年九合一選舉。行政院指出，礙難接受在野黨封殺3位被提名人，但為讓選務順利進行，行政院會依法處理中選會任命案；政院也表示，為讓中選會運作更健全，會再補提人選，也希望立法院補足誠意，儘速行使同意權。

立法院會3月13日通過中選會主委被提名人游盈隆等4人，但副主委被提名人胡博硯等3人遭在野封殺，政院批評，提名名單已釋出善意，卻未獲立院誠意，國民黨團質疑，立法院通過中選會人事案已逾兩周，行政院仍遲未發布人事令，顯然破壞憲政秩序，更缺乏法律授權。

對此，行政院發言人李慧芝今日主持院會後記者會時說，行政院長卓榮泰去年9月主動向立法院長韓國瑜表達兩院共同合作的善意；在韓國瑜允諾協助後，行政院按韓國瑜建議及在野黨的要求，發函請立法院三黨團推薦中選會人選名單。

李慧芝說，但行政院釋出善意後，目前沒看到立法院的誠意，在野黨封殺了三位被提名人，行政院礙難接受這樣的結果。但為讓選務順利進行，行政院會依法處理中選會任命案，同時為了運作更健全，行政院會再補提名人選，也希望立法院補足誠意，儘速行使同意權。