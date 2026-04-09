8名公視審委請辭 文化部籲回到審查會議：看看中選會前例

公視第八屆董監事審查委員會中的八名委員今公開請辭，文化部表示已一再表達誠心尊重審查委員意見，在加入多元領域代表後提出第2次候選名單，也懇切訴求委員實質進入專業理性的討論與投票決定，誠懇呼籲在野黨推舉的審查委員回到審查會議上進行實質審查。

文化部表示，從整部公共電視法來看，49條條文沒有一條寫到需要「政黨協商」這個程序；委員一再提所謂「往例」，如果真有此往例，為何過去如第5屆經過5次選任、第7屆3次，各有將近1000天的審查？

文化部說，如果再放遠看中選會的前例，經過協商的結果為何，全國民眾都看在眼裡。文化部表示，這不叫做政黨協商，這是政治勒索和綁架。

文化部指出，此次名單已經是廣徵各界意見後的最佳名單，從目前提名的10位候選人名單即可看出，無論從專業、族群、年齡、多元性、社會公信力等各方面都是一時之選，並無個人私器之說。

文化部提到，文化部在三月中進行審查委員會時間調查時，原已決定四月一日出席人數即已達法定開會人數，但有鑒於在野黨推舉的委員人數低於執政黨，為了公平起見，再次重新調查，並且決定4月16日召開審查會議。如此善意的決定，卻變成用真心換絕情。

文化部強調，當公視董事監察人審查委員由立法院各黨派推舉的那一刻開始，審查委員就被授權代表社會公正人士審查臺灣公共媒體董監事會的責任，如果各黨派都認為所推舉的審查委員是具有社會公信力的角色，受推舉的委員就應該執行被賦予的責任與義務，不應逃避。

文化部指出，他們再次誠懇呼籲，請在野黨推舉的第八屆公視董事監察人審查委員勇於承擔責任，回到審查會議上，針對目前的所推薦的候選人名單進行實質審查，才不辜負社會的託付。