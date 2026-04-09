李貞秀是否適任立委？ 柯：要給她一點時間

「台灣的政治環境太惡劣，要給李貞秀一點時間適應！」陸配不分區立委李貞秀近日在黨內外爭議延燒，民眾黨創黨主席柯文哲9日被要到她是否適任時緩頰說，台灣的政治氛圍太惡劣，要給李貞秀一點時間。針對民眾黨中評會本欲9日處理李貞秀爭議，但延期至13日，柯文哲說，是因為有人出國才延後，他尊重中評會獨立運作。

民眾黨陸配不分區立委李貞秀近日持續遭行政官員因中國國籍與戶籍仍未放棄而拒絕備詢，此外在黨內也面臨指控新竹市長高虹安收錢，還有舉報高的助理費案等爭議。因此在9日的記者會上，記者詢問柯文哲，李貞秀是否適任立委？對此，柯文哲回應說，民眾黨當初提名不分區、保留新住民的席次，就是希望呈現多元、開放價值。

要給李貞秀一點時間

「但台灣政治環境太惡劣！」柯文哲說，外配、陸配與其家庭成員，在台灣占比超過百萬，他們在立法院需要有代言人，但立委自己的表現要看個人，需要受到各界檢驗。他歎說，民眾黨提名很多立委都是大學教授，但也要有普通老百姓，以呈現社會民意，但台灣政治需要有很強的IQ與EQ面對，需要給李一點時間準備。

不過民眾黨中評會原定9日要開會處理李貞秀的案件，最嚴重可能有開除黨籍的處分，李貞秀可能因此失去立委身分，但中評會卻宣布延期到13日，讓外界不免質疑是為了李貞秀開後門。

對此，柯文哲澄清說，本來是9日要開會，但因為有中評會成員在國外才會延期，中評會是獨立審議機構，會尊重中評會裁決。

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