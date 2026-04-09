快訊

伊朗控違反停火協議！以軍狂轟貝魯特釀逾250死 震撼畫面曝光

頭皮發麻！醫示警兒童肥胖恐折壽數十年 研究「愈早愈糟」：減少約37年

南投唯一民眾黨議員退黨 簡千翔：非針對黃國昌、柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

李貞秀審查檢察總長人事 莊瑞雄阻徐錫祥：不必詢答

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨立委李貞秀今針對最高檢察署檢察總長被提名人徐錫祥進行質詢。記者王小萌/攝影
民眾黨立委李貞秀今針對最高檢察署檢察總長被提名人徐錫祥進行質詢。記者王小萌/攝影

賴清德總統提名徐錫祥為最高檢察署檢察總長，立法院司法及法制委員會、內政委員會今聯席審查，民眾黨立委李貞秀也登記質詢。輪值主席莊瑞雄表示，尊重立法院長韓國瑜對於朝野協商的結論，委員會尊重李貞秀女士的發言權，但官員不必詢答，徐錫祥也全程未上台接受質詢。

李貞秀請徐錫祥上台，莊瑞雄表示，基於朝野協商韓院長所做的協商結論，尊重李貞秀女士的發言權，但行政官員不必詢答，也請李貞秀女士充分把握發言時間。民進黨立委范雲、張雅琳則在台下準備「任公職禁止雙重國籍 立法院應解職未解職」手牌抗議。

李貞秀說，希望國人一起看看，從大院質詢到委員會，執政黨仍在追殺陸配參政權。她提到，中選會無法正常運作，直接影響人民的參政、投票權利，檢察官是不是應該要主動偵辦？看來被提名人無法回答，徐錫祥是被審查的提名人，也可以傲慢到不接受立委的詢答嗎？

李貞秀指出，如今偵查不公開變成偵查大公開，檢察官的起訴書淪為八卦笑料，近幾年從宜蘭縣長林姿妙案、立委高金素梅案，到民眾黨前黨主席柯文哲案，雖然個案背景不同，但都看到了偵查內容不斷外流，檢方配合特定媒體引導輿論辦案，請問被提名人若是檢察總長，要如何防止檢察官濫權偵查？

李貞秀表示，民眾黨問卷中提到，針對不適任的檢察官要有相關的淘汰機制，不適任檢察官讓司法體系成為最不被人民信任的機關，但過去的一年多，經過懲戒法院解除職位的檢察官才四位，這樣做得到發揮淘汰功能嗎？被提名人上任後要如何改善？

徐錫祥全程未上台也未作出回應，李貞秀說，現在是很好笑的人事審查，立法委員面對的是空的質詢台，被提名人沒有任何回應，是不需要通過民意的審查，已經內定好就是檢察總長了嗎？最終質詢時間到，莊瑞雄再請李貞秀下台。

民眾黨 民進黨 檢察官

延伸閱讀

遭質疑政治中立性 徐錫祥：任政務官時都是為國家利益和人民權益

被提名接任檢察總長歷練不足 陳宏達質疑酬庸徐錫祥

雜音四起？被提名接任檢察總長遭質疑歷練不足 徐錫祥反應曝光

劉世芳拒備詢、中選會欲言又止 李貞秀再度空氣質詢

相關新聞

避免衝擊選務 政院釋善意：將依法處理中選會人事任命

行政院至今未發布中選會人事令，各界關注是否影響2026年九合一選舉。行政院指出，礙難接受在野黨封殺3位被提名人，但為讓選務順利進行，行政院會依法處理中選會任命案；政院也表示，為讓中選會運作更健全，會再補提人選，也希望立法院補足誠意，儘速行使同意權。

不滿文化部長李遠！公視董監事審查卡關 8審委聯名公開信請辭

公廣集團董監事去年5月19日屆滿，新任人選至今難產，文化部預計四月中旬召開第二次審查會議。公視第8屆董監事審查委員會中的8名委員今發表公開信，決定請辭審查委員一職。

8名公視審委請辭 文化部籲回到審查會議：看看中選會前例

公視第八屆董監事審查委員會中的八名委員今公開請辭，文化部表示已一再表達誠心尊重審查委員意見，在加入多元領域代表後提出第2次候選名單，也懇切訴求委員實質進入專業理性的討論與投票決定，誠懇呼籲在野黨推舉的審查委員回到審查會議上進行實質審查。

8審委請辭 羅廷瑋嗆李遠：別讓公視獨立性淪意識形態操弄犧牲品

公視第八屆董監事審查委員會中的8名委員今發表公開信，請辭審查委員，並將矛頭指向文化部長李遠，不遵循「公共電視法」的立法精神。對此，國民黨立委羅廷瑋說，儘速啟動跨黨派協商，「別讓公共電視的獨立性在您的意識形態操弄下淪為犧牲品」。

運動部次長鄭世忠請辭 卓榮泰祝福：感謝強化台灣體育量能

運動部政務次長鄭世忠請辭，將回國立體育大學任教。行政院表示，行政院長卓榮泰祝福鄭世忠的生涯規劃，感謝其在體育署與運動部任職期間竭盡所能強化體育量能，讓台灣競技運動有亮眼成績。

顏慧欣遭霸凌調查進行中 政院：楊珍妮身體不適假單有送立院

行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣因病辭世，傳她生前遭長官排擠甚至霸凌，外界將矛頭指向總談判代表楊珍妮，針對調查進度。行政院發言人李慧芝9日重申，行政院安全及衛生防務委員會正在調查，目前已召開會議，程序進行中，有關調查方式或是否採取相關措施，尊重外部委員判斷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。