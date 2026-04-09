李貞秀審查檢察總長人事 莊瑞雄阻徐錫祥：不必詢答

賴清德總統提名徐錫祥為最高檢察署檢察總長，立法院司法及法制委員會、內政委員會今聯席審查，民眾黨立委李貞秀也登記質詢。輪值主席莊瑞雄表示，尊重立法院長韓國瑜對於朝野協商的結論，委員會尊重李貞秀女士的發言權，但官員不必詢答，徐錫祥也全程未上台接受質詢。

李貞秀請徐錫祥上台，莊瑞雄表示，基於朝野協商韓院長所做的協商結論，尊重李貞秀女士的發言權，但行政官員不必詢答，也請李貞秀女士充分把握發言時間。民進黨立委范雲、張雅琳則在台下準備「任公職禁止雙重國籍 立法院應解職未解職」手牌抗議。

李貞秀說，希望國人一起看看，從大院質詢到委員會，執政黨仍在追殺陸配參政權。她提到，中選會無法正常運作，直接影響人民的參政、投票權利，檢察官是不是應該要主動偵辦？看來被提名人無法回答，徐錫祥是被審查的提名人，也可以傲慢到不接受立委的詢答嗎？

李貞秀指出，如今偵查不公開變成偵查大公開，檢察官的起訴書淪為八卦笑料，近幾年從宜蘭縣長林姿妙案、立委高金素梅案，到民眾黨前黨主席柯文哲案，雖然個案背景不同，但都看到了偵查內容不斷外流，檢方配合特定媒體引導輿論辦案，請問被提名人若是檢察總長，要如何防止檢察官濫權偵查？

李貞秀表示，民眾黨問卷中提到，針對不適任的檢察官要有相關的淘汰機制，不適任檢察官讓司法體系成為最不被人民信任的機關，但過去的一年多，經過懲戒法院解除職位的檢察官才四位，這樣做得到發揮淘汰功能嗎？被提名人上任後要如何改善？

徐錫祥全程未上台也未作出回應，李貞秀說，現在是很好笑的人事審查，立法委員面對的是空的質詢台，被提名人沒有任何回應，是不需要通過民意的審查，已經內定好就是檢察總長了嗎？最終質詢時間到，莊瑞雄再請李貞秀下台。