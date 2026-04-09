快訊

伊朗控違反停火協議！以軍狂轟貝魯特釀逾250死 震撼畫面曝光

頭皮發麻！醫示警兒童肥胖恐折壽數十年 研究「愈早愈糟」：減少約37年

南投唯一民眾黨議員退黨 簡千翔：非針對黃國昌、柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

公視8審委請辭 審委：李遠應效法李永得

聯合報／ 記者何定照／台北即時報導
公視第八屆董監事審查委員會中的八名委員今發表公開信，指文化部不照立法精神提名董監事，使他們無法完成公共媒體任務，只得辭職。圖中為文化部長李遠。本報資料照片
公視第八屆董監事審查委員會中的八名委員今發表公開信，指文化部不照立法精神提名董監事，使他們無法完成公共媒體任務，只得辭職。圖中為文化部長李遠。本報資料照片

公視第八屆董監事審查委員會中的八名委員今發表公開信，決定請辭審查委員一職。審查委員馬詠睿說，當初審委是依照公共電視法經立法院任命，但文化部現在不照立法精神提名董監事，使他們無法完成公共媒體任務，只得辭職。

依照公共電視法，公視審查委員會是依政黨比例推舉15名社會公正人士組成，經三分之二以上同意通過行政院提名的董監事候選人。馬詠睿說，公共電視法為何規定依政黨席次任命審查委員，是因考量公共電視是公有財產，並非一個黨私人的利器，可嘆文化部長李遠不懂得公共電視法，用一人乃至黨的意志，不照公共電視法精神提出董監事名單。

馬詠睿表示，三月他們發公開信，就呼籲要依照公共電視法精神，先徵詢國會及社會各界意見，來提出大家認可的名單。但李遠一意孤行，還透過各界攻擊審查委員，對公共電視法缺乏基本概念，要審委幫他背書，建議李遠應好好看一看公共電視法，不要當小說。

審查委員羅國俊則建議李遠，應先經協商後再提名公視董監事，否則以李遠連續兩次單方面提出名單的做法，公視董事會的組成恐怕遙遙無期，讓公視無法正常營運。

羅國俊說，公視法對於董事、監察人同意門檻定為三分之二，立法意旨正是要求，提名之前先與國會朝野各黨及社會各界協商徵詢，先凝聚共識，否則以一人、一黨、一部片面提名，等於推車撞壁。

羅國俊表示，中正大學傳播系教授羅世宏在臉書文章明確闡示，公視董事會的順利組成，協商必不可缺；過去李永得擔任文化部長時，就透過與在野黨協商董事人選，才順利組成董事會。這次八位審查委員請辭，希望能夠讓大家正視現實，無論未來由哪一個政黨執政，提名公視董事前先協商，能夠成為慣例。

立法院 行政院 李遠 公視 李永得

延伸閱讀

政院怠惰 中選會新人事未任命 恐影響九合一

審委籲與國會協商公視董監事候選人　文化部：不解

國表藝董事長交接 楊其文上任續推動營運動能

府：監委提名是總統依憲法職責 尊重各政黨是否推薦

相關新聞

避免衝擊選務 政院釋善意：將依法處理中選會人事任命

行政院至今未發布中選會人事令，各界關注是否影響2026年九合一選舉。行政院指出，礙難接受在野黨封殺3位被提名人，但為讓選務順利進行，行政院會依法處理中選會任命案；政院也表示，為讓中選會運作更健全，會再補提人選，也希望立法院補足誠意，儘速行使同意權。

不滿文化部長李遠！公視董監事審查卡關 8審委聯名公開信請辭

公廣集團董監事去年5月19日屆滿，新任人選至今難產，文化部預計四月中旬召開第二次審查會議。公視第8屆董監事審查委員會中的8名委員今發表公開信，決定請辭審查委員一職。

8名公視審委請辭 文化部籲回到審查會議：看看中選會前例

公視第八屆董監事審查委員會中的八名委員今公開請辭，文化部表示已一再表達誠心尊重審查委員意見，在加入多元領域代表後提出第2次候選名單，也懇切訴求委員實質進入專業理性的討論與投票決定，誠懇呼籲在野黨推舉的審查委員回到審查會議上進行實質審查。

8審委請辭 羅廷瑋嗆李遠：別讓公視獨立性淪意識形態操弄犧牲品

公視第八屆董監事審查委員會中的8名委員今發表公開信，請辭審查委員，並將矛頭指向文化部長李遠，不遵循「公共電視法」的立法精神。對此，國民黨立委羅廷瑋說，儘速啟動跨黨派協商，「別讓公共電視的獨立性在您的意識形態操弄下淪為犧牲品」。

運動部次長鄭世忠請辭 卓榮泰祝福：感謝強化台灣體育量能

運動部政務次長鄭世忠請辭，將回國立體育大學任教。行政院表示，行政院長卓榮泰祝福鄭世忠的生涯規劃，感謝其在體育署與運動部任職期間竭盡所能強化體育量能，讓台灣競技運動有亮眼成績。

顏慧欣遭霸凌調查進行中 政院：楊珍妮身體不適假單有送立院

行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣因病辭世，傳她生前遭長官排擠甚至霸凌，外界將矛頭指向總談判代表楊珍妮，針對調查進度。行政院發言人李慧芝9日重申，行政院安全及衛生防務委員會正在調查，目前已召開會議，程序進行中，有關調查方式或是否採取相關措施，尊重外部委員判斷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。