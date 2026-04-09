公視8審委請辭 審委：李遠應效法李永得

公視第八屆董監事審查委員會中的八名委員今發表公開信，決定請辭審查委員一職。審查委員馬詠睿說，當初審委是依照公共電視法經立法院任命，但文化部現在不照立法精神提名董監事，使他們無法完成公共媒體任務，只得辭職。

依照公共電視法，公視審查委員會是依政黨比例推舉15名社會公正人士組成，經三分之二以上同意通過行政院提名的董監事候選人。馬詠睿說，公共電視法為何規定依政黨席次任命審查委員，是因考量公共電視是公有財產，並非一個黨私人的利器，可嘆文化部長李遠不懂得公共電視法，用一人乃至黨的意志，不照公共電視法精神提出董監事名單。

馬詠睿表示，三月他們發公開信，就呼籲要依照公共電視法精神，先徵詢國會及社會各界意見，來提出大家認可的名單。但李遠一意孤行，還透過各界攻擊審查委員，對公共電視法缺乏基本概念，要審委幫他背書，建議李遠應好好看一看公共電視法，不要當小說。

審查委員羅國俊則建議李遠，應先經協商後再提名公視董監事，否則以李遠連續兩次單方面提出名單的做法，公視董事會的組成恐怕遙遙無期，讓公視無法正常營運。

羅國俊說，公視法對於董事、監察人同意門檻定為三分之二，立法意旨正是要求，提名之前先與國會朝野各黨及社會各界協商徵詢，先凝聚共識，否則以一人、一黨、一部片面提名，等於推車撞壁。

羅國俊表示，中正大學傳播系教授羅世宏在臉書文章明確闡示，公視董事會的順利組成，協商必不可缺；過去李永得擔任文化部長時，就透過與在野黨協商董事人選，才順利組成董事會。這次八位審查委員請辭，希望能夠讓大家正視現實，無論未來由哪一個政黨執政，提名公視董事前先協商，能夠成為慣例。