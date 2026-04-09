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柯文哲喊「去留不要逼她」 李貞秀讚：有高度政治家

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀（右）今上午在立院內政委員會質詢花東地區的道路交通問題，再度上演對空氣質詢。記者張曼蘋／攝影
民眾黨立委李貞秀（右）今上午在立院內政委員會質詢花東地區的道路交通問題，再度上演對空氣質詢。記者張曼蘋／攝影

民眾黨立委李貞秀爭議持續，民眾黨中評會預計下周一將開會討論是否開鍘。民眾黨創黨主席柯文哲今說，李的去留問題，「大家不要逼她，給她一點時間去準備。」李貞秀稍早受訪表示，柯主席是很有高度政治家，就是照制度來，不要有太多其他的雜音；至於屆時開會結果出爐，李也說，會遵守制度。

李貞秀今上午在立院內政委員會質詢花東地區的道路交通問題，再度上演對空氣質詢，雖然交通部次長陳彥伯及內政部長劉世芳有站上備詢台，但二人依舊沈默以對。李貞秀也數度說，「次長回答不了這個問題」、「次長，看來你都說不清楚」、「內政部長這邊也沒有回應」，直到質詢結束仍未獲得答覆。

內政委員會輪值召委、國民黨立委廖先翔則說，謝謝李貞秀委員的發言，今天探討的議題都非常的重要。

李貞秀事後受訪被問及近日質詢都沒有同黨委員陪伴，是否會覺得孤單？李說，不會不會，因為其實民眾黨只有8席，然後每一個人要顧一個委員會，還有很多包括黨團，「他們其實是比我忙更多的事情，還有選區要顧，所以他們更辛苦」，再來就是對賴政府的呼籲，國家、國政要正常推動，所有的委員也要正常回到自己職責，去把自己份內的事情做好。

至於民眾黨宜蘭縣黨部主委、縣長參選人陳琬惠日前開直播轟李貞秀恐衝擊地方選舉，李貞秀則說，所有的建議跟發聲都是為了民眾黨好，且不管是黨內前輩，或是目前要出來幫民眾黨打選戰者，「他們其實很辛苦，也壓力很大」，確實民眾黨的黨公職都應該要很謹慎的規範自己的一言一行。

對於柯文哲說不要逼、多給點時間準備，李貞秀說，柯主席是很有高度的政治家，身為本黨的黨公職，會更遵守柯主席的那個指導。而她也沒有什麼解讀，因為因為柯主席其實一直都講過，就是照制度來，就是不要有太多其他的雜音，大家先好好的把分類的事情做好，其它的交給制度。

媒體追問若下周開會結果出來會遵守？李貞秀表示，對啊，因為時間還沒到，大家就等那個制度、裁決出來。

交通部 時間 民眾黨

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