遭質疑政治中立性 徐錫祥：任政務官時都是為國家利益和人民權益

賴清德總統提名徐錫祥為最高檢察署檢察總長，立法院司法及法制委員會、內政委員會今聯席審查。多位立委針對徐過去擔任政務官職務，未來是否能堅守司法獨立、政治中立提出質疑。徐錫祥表示，可以看他過去擔任政務官時期做的事，都是為了國家利益和人民權益，沒有任何政治性。

民進黨立委沈發惠指出，昨日台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達稱，徐錫祥的辦案貢獻難以支撐檢察總長的核心戰績，曾任國安局副局長有酬庸疑慮，是否要解釋一下？

徐錫祥表示，因問卷是讓他列出十點辦過的案件，所以他從82年開始計算，包括大安溪砂石盜採案等，那也都是很大的案子。但如果他把擔任新北地檢署檢察長的案件也算進來，當時有辦過綠能案、竹東1000人的賄選案等，也都是矚目案件，只是沒寫在問卷中。他也表示，國安局自成立以來，工作都是為了保護國家及元首安全，為國家奉獻並無政治性問題。

國民黨立委張智倫提到，徐錫祥過去擔任過法務部次長、國安局副局長，是高度政治性的職位，未來有辦法斬斷人脈關係？此外，賴總統是否有提到提名原因跟辦案重點？

徐錫祥說，一個人是否會被政治性控制，在於心態而非職務。他過去擔任國安局等職務時，從未做過政治性事情，都是為了國家人民權益，可以檢視他做過的事，不要單憑職務判定。他還沒見過總統，沒有任何提示，也不用提示，該做什麼事他很清楚，那條界線也很明確，他從來都是沒有黨派的公平辦理案件。

國民黨立委翁曉玲表示，台灣檢察官「一手偵查、一手起訴」權力過度集中，是否考慮參考日本、韓國，納入司法警察為偵查主體，檢察官專注起訴部分。另外，徐錫祥主張檢察官辦案不應只追求定罪率，要勇於正錯糾錯，該如何糾錯；以及檢察官濫權評鑑案很多，卻從未成立過，是否應制定檢察審查專法？

徐錫祥說，目前檢察官主導偵查制度仍有必要，但確實可檢討部分案件回歸警方端處理，減輕檢察官負擔。檢察官不能只看定罪率，而是要看到當事人的人權，才能做正確判斷。至於檢察官評鑑，本就有評鑑委員會和監察法院，這一年有4個檢察官被撤職，有所謂的退場機制。

民眾黨立委邱慧洳指出，徐錫祥經過25年檢察官體系，人脈非常豐沛，是否有聽過馬郁雯曾稱完全獲得柯文哲案的檔案，前提就是「偵查大公開」。柯文哲案件偵查亂公開，黨檢媒三位一體攻擊，徐錫祥若擔任檢察總長能否整頓這個現象。此外，一些檢察官為升官發財，到醫院以視察之名違法偵訊威京集團主席沈慶京，對這個現象看法如何？

徐錫祥表示，他非常忌諱偵查公開，因為證據會滅失，當事人也會有串證嫌疑，此現象一定要嚴格查辦。至於特別個案，要講究證據力才能討論。