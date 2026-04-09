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北檢稱查扣72本存摺 柯文哲反問：為何不回應林俊言偽造筆錄？
民眾黨創黨主席柯文哲今天與民眾黨主席黃國昌同台，被問及妻子陳佩琪頻頻在FB發文，提及北檢搜出家中100本存摺。柯文哲表示，北檢回應不是100本存摺，是72本，那為何不回應林俊言偽造筆錄的問題。
柯文哲表示，平常怎麼罵北檢都不回應，包含去法務部指控對承辦檢察官林俊言不法行為六項，北檢都沒反應，陳佩琪提到存摺，也沒記很清楚，結果北檢馬上跳出來說，不是100本，是72本，那為什麼不回答林俊言偽造筆錄的問題，只會說陳佩琪臉書寫錯？
柯文哲說，司法是國家最後一道防線，應當被人民信任，司法唯一的目的是維護社會的公平正義。他只問一個題目，在他這個案子，台灣司法的社會信任度是增加還是減少？很清楚嘛，台北地檢署勾結鏡新聞，淪為政治打手，這是一個標籤，這個後遺症很大。
柯文哲也提到，最近從交保到現在，他問了很多法律界的朋友啦，而且都是當過檢察官、法官的，問了一大堆，他問台灣到底有沒有公正獨立的司法？最常聽到的答案是：「啊，你太天真了。」這很嚴重，人民不相信台灣有獨立公正的司法，這個要怎麼辦？把柯文哲判死刑很爽，這個對社會的後遺症太大了。
有媒體追問，針對陳佩琪發文部分，有律師質疑，可能讓柯文哲二審比較不利，柯文哲一聽是鏡新聞記者提問，他說，能不能反質詢？請問台北地檢署勾結鏡新聞，淪為這個政治打手，有沒有什麼評論？還是那句話，不要口出惡言。
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