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李洋找錯對象！運動部預算卡關 賴士葆：卓榮泰扣著不給
運動部長李洋日前出席彰化縣和美全民運動館啟用活動，以「預算未通過」為由，未收下彰化縣府提出的經費計畫書。國民黨立委賴士葆今說，立法院三讀通過新興計畫預算718億元，包括運動部不少新興計畫，是行政院長卓榮泰扣著不給。
李洋今上午到立法院備詢前接受媒體訪問表示，今年台灣田徑公開賽因中央總預算未能通過，導致經費受阻，被迫宣布停辦。日前李洋出席彰化縣和美全民運動館啟用活動，也以「預算未通過」為由，未收下彰化縣府提出的經費計畫書。
賴士葆表示，李洋以總預算沒通過為由，拒絕收彰化縣長王惠美的地方建設計畫書，事實上李洋搞錯了。立法院三讀通過新興計畫718 億元，裡面就包括運動部不少的新興計畫（例如品牌賽事8億元）。
賴士葆指出，主計長與審計長接受他質詢時都講，於法可以動支這718億元，只是卓榮泰政治操作扣著不給，所以李洋根本是找錯對象。
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