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外傳找蔡壁如當備位黨主席 柯文哲：只跟她說一句話
民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金等案，一審遭判17年，外傳可能民眾黨主席黃國昌成為下一個目標，柯文哲已找前立委蔡壁如擔任備位黨主席。柯文哲表示，他唯一跟蔡壁如講的一句話，是問她說：「妳怎麼會出現在這裡？」，還好有影音有真相。
柯文哲表示，他昨天看到新聞，就覺得媒體現在已經變成製造業，不是新聞業，還好他到哪裡都有網路直播，從頭講到尾，他在吃滷肉飯，唯一跟蔡壁如講的一句話，是問她說：「你怎麼會出現在這裡？」，結果他在媒體上看到，怎麼變成自己在跟她討論叫她要備位、要接黨主席？
柯文哲感嘆，天啊，現在媒體真可怕，這真的是，這不是什麼新聞，沒有那一回事啦，還好有影音有真相，如果沒有直播，在那邊亂寫，都都不曉得怎麼回答。
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