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李貞秀爭議不斷中評會要開鍘？柯文哲：其實大家看也知道

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲今天與民眾黨主席黃國昌同台，參加黃國昌競選形象影片公布暨新北誓師大會記者會。記者江婉儀／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天與民眾黨主席黃國昌同台，參加黃國昌競選形象影片公布暨新北誓師大會記者會。記者江婉儀／攝影

民眾黨立委李貞秀爭議不斷，民眾黨中評會預計下周一開會是否開鍘。民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪表示，當初是為了讓新住民，在立法院有發言人，中評會下周一開會，也是獨立審議的機構，做的好不好其實大家看也知道，凡事就是這樣，就是人情世故、義理。

柯文哲表示，李貞秀的事件已經鬧太久了，他再聲明一遍，2024年民眾黨在提名不分區立委的時候，給新住民保留一席立委，當時的想法很簡單，民眾黨有多元開放的政治價值，不管是陸配還是外配等新住民，人數將近60萬人，包含丈夫小孩就超過百萬，讓這些族群，在立法院有個代言人，邏輯是對的，他還是希望台灣是一個共榮的社會。

柯文哲說，在立法院還是要看個人表現，要接受社會檢驗，這沒辦法另外評論，剛剛問李貞秀表現好不好，他坦白講，台灣的政治環境太惡劣了，民眾黨的立委都是博士學位、大學教授，民代就是要社會各個階層、各個族群的代表，只是低估了一件事，在這種惡劣的政治環境，不是三頭六臂，超強的EQ、IQ，實在是沒有辦法應付。這也是事實。針對李貞秀的去留問題，柯文哲說，大家也不要逼她，給她一點時間去準備啦。

媒體追問，中評會已為了李貞秀延期到下周一，黨內也有人喊話要李貞秀知所進退，中評會可能下周也無法做出開鍘？柯文哲表示，中評會本來今天開會，剛剛聽到沒開會是有成員出國，所以確定是下周一開會，中評會是獨立審議的機構，就應該給它獨立地去運作。做的好不好其實大家看也知道，凡事就是這樣，就是人情世故、義理。

立法院 黨主席 民眾黨 李貞秀 柯文哲

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