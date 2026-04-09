快訊

房市交易冷到仲介撐不住！台中這1區淪重災 專家嘆：沒點實力只能賺時機財

買台股美股搭上AI列車！他股票庫存市值逾1千萬 操作手法不藏私

吃蛋會讓膽固醇升？醫破迷思：關鍵不在蛋黃！4個壞習慣才是元凶

聽新聞
0:00 / 0:00

徐錫祥在野有疑慮恐封殺 但仍可代理檢察總長

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今天審查檢察總長被提名人徐錫祥人事案。圖／聯合報系資料照片
立法院司法及法制委員會今天審查檢察總長被提名人徐錫祥人事案。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會今天審查檢察總長被提名人徐錫祥人事案，在野黨質疑核心歷練不足、黨政人脈廣等，屆時立院行使同意權恐難過半；但法務部其實早已布局，為免藍白立委杯葛造成檢察總長出缺，早在今年2月將徐從法務部政次調任最高檢主任檢察官，以便因應同意權未過，可由徐錫祥以最高檢主任代理檢察總長職務。

一旦人事案未過，徐錫祥以主任代理接下檢察總長職務，其督導檢察機關選舉查察、掃黑、召開專案會議等行政事務不成問題，但法律賦予檢察總長的司法特別救濟程序「非常上訴」，須由檢察總長具名提起，因代理並不具總長法定資格，恐無行使非常上訴權力，將影響民眾救濟權益。

近三任檢察總長顏大和、江惠民、邢泰釗為例，顏、邢都當過「天下第一檢」北檢及台灣高檢署檢察長；顏之前的檢察總長黃世銘、陳聰明、吳英昭、盧仁發等4人，也都當過北檢檢察長。徐錫祥未曾任職北檢、台高檢署，他在發布接任台高檢主任時就轉換跑道接國安局副局長，辦案及督導資歷明顯不如以上7位。

對於檢察總長人事案，在野黨立委認為檢察總長應超然獨立，不對權力低頭，第一線檢察官提出的疑慮值得認真看待；民進黨團則表態一致支持總統提名人選。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，黨團尊重專業意見，第一線檢察官提出的觀察與疑慮，值得社會認真看待。這幾年有些案件的處理讓民眾心中出現問號；新任檢察總長最重要責任，是重拾人民對司法的信心，讓大家相信標準一致，這位子，不是來「配合演出」，是要有骨氣，該辦就辦、該查就查，不為權力奴顏婢膝。

國民黨立委吳宗憲期許新任檢察總長要「不替任何政黨辦案」，終結司法的雙重標準；要「捍衛專業與自律」，守住不法關說的紅線；要「守住程序正義，斬斷檢媒共生」。

邢泰釗 立法院 北檢 徐錫祥 檢察總長

延伸閱讀

被提名接任檢察總長歷練不足 陳宏達質疑酬庸徐錫祥

政院怠惰 中選會新人事未任命 恐影響九合一

檢察總長人選徐錫祥被質疑 在野：第一線檢察官疑慮值得認真看待

徐錫祥自傳誇抓賄千人兩定罪 法界：該檢討

相關新聞

徐錫祥在野有疑慮恐封殺 但仍可代理檢察總長

立法院司法及法制委員會今天審查檢察總長被提名人徐錫祥人事案，在野黨質疑核心歷練不足、黨政人脈廣等，屆時立院行使同意權恐難過半；但法務部其實早已布局，為免藍白立委杯葛造成檢察總長出缺，早在今年2月將徐從法務部政次調任最高檢主任檢察官，以便因應同意權未過，可由徐錫祥以最高檢主任代理檢察總長職務。

林佳龍訪馬紹爾群島見證合作成果 簽署經濟韌性融資基金意向書

正以賴清德總統特使身分率領台灣產業代表團訪問我國太平洋友邦馬紹爾群島共和國的外交部長林佳龍，此行除推動經貿交流外，訪團於當地時間8日參訪馬久羅醫院「AI遠距醫療中心」，並與馬國簽署「台馬經濟韌性融資基金意向書」及出席馬紹爾飯店太陽能儲能型停車場捐贈儀式，實地見證台馬長期合作所累積的豐碩成果。

落實台馬 ECA 成果 林佳龍率團拓展投資商機深化台馬投資合作

外交部長林佳龍正以賴清德總統特使身分率領台灣產業代表團訪問馬紹爾群島共和國，8日召開台馬經濟合作協定諮商籌備會議、舉辦投資商機說明會對接雙邊產業業者，也與馬國政要會談，全面深化台馬經貿與投資合作。林佳龍強調，台馬將持續從政府間合作進一步邁向更緊密的雙邊產業間夥伴關係，攜手拓展雙邊投資與經貿商機。

陸男拍片稱「中國台灣」禁入境2年 劉世芳：請照台灣法律做合法的事

一名陸籍梁姓男子去年申請赴台觀光，但因被檢舉小紅書帳號發布來台旅遊影片中稱「中國台灣」還加上五星紅旗。移民署認定，惡意貶損中華民國尊嚴，拒絕其入境2年；梁男不服提訴願，上月遭行政院駁回。內政部長劉世芳表示，任何人到台灣，請按照台灣人的法律規定，從事任何合法合規的活動。

鄭麗文赴陸「破冰2.0」能為選情加分？ 藍表面挺內心憂

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，4月7日起率團到中國大陸訪問，重啟中斷10年的國共兩黨高層交流。鄭麗文行前表示，希望能達到2005年由國民黨前榮譽主席連戰與當時的中共總書記胡錦濤會面「連胡會」讓兩岸破冰的成果，讓世界看到兩岸追求和平的努力，並信心滿滿的說「鄭習會」對年底的九合一選舉絕對是大加分。 相較於鄭麗文對「鄭習會」對國民黨選情加分的信心滿滿，國民黨人表面力挺，實際卻憂大於喜……

【專家之眼】政府備戰 台灣民眾卻搶辦他國護照？

台灣多數人沒經歷過戰爭，雖然賴政府備戰講不停，也藉軍購開始建立物質基礎，但從最近一些現象來看，在精神基礎上，台灣人心距離了解戰爭、準備戰爭及預防戰爭，恐怕還很遠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。