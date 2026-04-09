徐錫祥在野有疑慮恐封殺 但仍可代理檢察總長

立法院司法及法制委員會今天審查檢察總長被提名人徐錫祥人事案，在野黨質疑核心歷練不足、黨政人脈廣等，屆時立院行使同意權恐難過半；但法務部其實早已布局，為免藍白立委杯葛造成檢察總長出缺，早在今年2月將徐從法務部政次調任最高檢主任檢察官，以便因應同意權未過，可由徐錫祥以最高檢主任代理檢察總長職務。

一旦人事案未過，徐錫祥以主任代理接下檢察總長職務，其督導檢察機關選舉查察、掃黑、召開專案會議等行政事務不成問題，但法律賦予檢察總長的司法特別救濟程序「非常上訴」，須由檢察總長具名提起，因代理並不具總長法定資格，恐無行使非常上訴權力，將影響民眾救濟權益。

近三任檢察總長顏大和、江惠民、邢泰釗為例，顏、邢都當過「天下第一檢」北檢及台灣高檢署檢察長；顏之前的檢察總長黃世銘、陳聰明、吳英昭、盧仁發等4人，也都當過北檢檢察長。徐錫祥未曾任職北檢、台高檢署，他在發布接任台高檢主任時就轉換跑道接國安局副局長，辦案及督導資歷明顯不如以上7位。

對於檢察總長人事案，在野黨立委認為檢察總長應超然獨立，不對權力低頭，第一線檢察官提出的疑慮值得認真看待；民進黨團則表態一致支持總統提名人選。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，黨團尊重專業意見，第一線檢察官提出的觀察與疑慮，值得社會認真看待。這幾年有些案件的處理讓民眾心中出現問號；新任檢察總長最重要責任，是重拾人民對司法的信心，讓大家相信標準一致，這位子，不是來「配合演出」，是要有骨氣，該辦就辦、該查就查，不為權力奴顏婢膝。

國民黨立委吳宗憲期許新任檢察總長要「不替任何政黨辦案」，終結司法的雙重標準；要「捍衛專業與自律」，守住不法關說的紅線；要「守住程序正義，斬斷檢媒共生」。