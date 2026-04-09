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林佳龍訪馬紹爾群島見證合作成果 簽署經濟韌性融資基金意向書

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
林佳龍訪馬紹爾群島見證合作成果，簽署經濟韌性融資基金意向書。圖擷自臉書/林佳龍
林佳龍訪馬紹爾群島見證合作成果，簽署經濟韌性融資基金意向書。圖擷自臉書/林佳龍

正以賴清德總統特使身分率領台灣產業代表團訪問我國太平洋友邦馬紹爾群島共和國的外交部長林佳龍，此行除推動經貿交流外，訪團於當地時間8日參訪馬久羅醫院「AI遠距醫療中心」，並與馬國簽署「台馬經濟韌性融資基金意向書」及出席馬紹爾飯店太陽能儲能型停車場捐贈儀式，實地見證台馬長期合作所累積的豐碩成果。

林佳龍表示，馬國時間8日與雙和醫院院長李明哲及醫療產業代表一同前往馬久羅醫院，參訪由總統賴清德與馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）於2024年共同啟動的「AI遠距醫療中心」。在台灣完成醫學教育與訓練的馬國醫師David Alfred也分享台馬醫療合作成果；我國醫療資訊團隊則說明醫院資訊系統（HIS）建置成果。

林佳龍指出，台馬自2004年簽署《衛生醫療合作協定》以來合作持續深化，自2013年起由雙和醫院協助設立台灣衛生中心，安排公衛護理師與各專科醫師駐診，並投入培育當地醫師、護理師及醫療人員，持續提升當地醫療量能。David Alfred醫師於台灣義守大學完成醫學教育後返國服務，並在雙和醫院協助下完成實習與住院醫師的完整訓練，如今已成為深受當地民眾信賴及愛戴的醫師，亦是台馬醫療與教育合作的重要典範。

林佳龍進一步表示，在AI遠距醫療中心中，當地醫師Annie親自示範操作AI眼底鏡設備，說明其有助診斷各類視網膜病變；雙和醫院駐診醫師廖崇億則展示手持式無線超音波設備，說明如何提升臨床診斷精準度，進一步提升馬國醫療照護品質與民眾福祉。

晚間出席特使晚宴時，林佳龍特別感謝海妮總統與馬國政府熱情接待，並與外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）共同簽署「台馬經濟韌性融資基金意向書」，未來將透過建立信用保證機制，協助當地企業克服融資困難、拓展商機，厚植經濟韌性。馬國財政部長包大維（David Paul）亦於致詞中呼應林佳龍「資金、技術與人才是經濟發展三大支柱」的觀點，建立健全金融與融資機制將有助企業取得足夠資金投入發展，進而帶動整體經濟成長。

此外，林佳龍也出席馬紹爾飯店太陽能儲能型停車場捐贈儀式並指出，從智慧醫療到綠色能源、從產業交流到經濟韌性合作，台灣願將自身經驗與技術與世界共享，與理念相近夥伴攜手前行。

賴清德 李明哲 林佳龍 馬紹爾群島

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