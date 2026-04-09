落實台馬 ECA 成果 林佳龍率團拓展投資商機深化台馬投資合作

外交部長林佳龍正以賴清德總統特使身分率領台灣產業代表團訪問馬紹爾群島共和國，8日召開台馬經濟合作協定諮商籌備會議、舉辦投資商機說明會對接雙邊產業業者，也與馬國政要會談，全面深化台馬經貿與投資合作。林佳龍強調，台馬將持續從政府間合作進一步邁向更緊密的雙邊產業間夥伴關係，攜手拓展雙邊投資與經貿商機。

林佳龍指出，馬紹爾群島位處太平洋中心，擁有遼闊海域並為全球重要鮪魚漁場，隨著2025年1月台馬《經濟合作協定》（ECA）正式生效，為進一步落實協定內容，這次他率領台灣產業代表團訪問馬國，盼透過貿易與投資持續深化雙邊夥伴關係。

林佳龍表示，台商多年來已深耕馬國市場，產業涵蓋漁業、超市、餐飲及金融等領域，對當地經濟發展貢獻良多，也建立良好商譽，成為台灣拓展對馬合作的重要基礎。為鼓勵更多台商前往投資，外交部將持續建立順暢的政府間（Government-to-Government, GtoG）溝通管道，進一步促成雙方產業間（Business-to-Business, BtoB）建立更緊密的合作關係，共同發掘潛在商機。

林佳龍說，8日一早台馬雙方便召開經濟合作協定（ECA）諮商籌備會議，透過官方面對面交流，盼為企業投資打造更完善的環境。隨後，林佳龍也與產業代表團出席馬紹爾「投資商機說明會」，由馬國商務投資暨觀光辦公室及在地企業向台灣產業代表簡報當地投資環境、發展商機、法規制度及政府資源等重要資訊，會後並安排同產業業者交流與對接，現場互動十分熱絡。

林佳龍指出，馬國天然資源與商業部長慕樂（Anthony Muller）於活動中肯定台灣是「值得信賴的發展夥伴」，並感謝台灣長期以來對馬國各項發展的支持，期待未來在漁業、智慧水產養殖、觀光、手工藝及再生能源等領域與台灣深化合作，以提升當地經濟發展與民生福祉。

林佳龍並開心在現場宣布，台灣將再挹注100萬美元至「婦女創業基金」，協助當地女性創業者健全融資體系，這是台灣在馬國落實婦女賦權的具體行動，今日出席代表受贈的董事會主席Ramona Levy-Strauss也高度肯定這項計畫。

此外，林佳龍也在8日與海妮（Hilda C. Heine） 及國會議長瓦西（Brenson Wase） 會談，雙方一致認為台馬經濟合作深具前景，期待創造更多實質成果，進一步鞏固邦誼，攜手邁向更具韌性與繁榮的未來。