陸男拍片稱「中國台灣」禁入境2年 劉世芳：請照台灣法律做合法的事

一名陸籍梁姓男子去年申請赴台觀光，但因被檢舉小紅書帳號發布來台旅遊影片中稱「中國台灣」還加上五星紅旗。移民署認定，惡意貶損中華民國尊嚴，拒絕其入境2年；梁男不服提訴願，上月遭行政院駁回。內政部長劉世芳表示，任何人到台灣，請按照台灣人的法律規定，從事任何合法合規的活動。

行政院上月公布的訴願決定書指出，梁男去年10月申請來台觀光，但遭內政部移民署以「曾有違背對等尊嚴言行」而通知不予許可來台觀光2年，時間自民國114年8月30日至116年8月29日止。

行政院訴願審議委員會審酌，近年作為敵對勢力的中共官方為謀求統一，積極對台進行認知作戰，企圖混淆民眾的敵我認知，梁男上傳公開社群的台灣旅遊影片稱呼中國台灣、及在文字前方加五星紅旗，恐涉及中共統戰一部分，易引發為中共統戰所用聯想，貶損國家尊嚴、有違整體利益，原處分應予維持，因此駁回訴願。

立法院內政委員會今邀請內政部長劉世芳、國土署長蔡長展、交通部次長陳彥伯針對「加速落實人本交通環境-檢討『永續提升人行安全計畫』執行現況、簡化審核行政流程及協助地方政府改善行人安全設施之精進作為」專題報告並備質詢。

劉世芳會前受訪表示，任何人、外國人只要申請到台灣來，按照我方的「入出國及移民法」或大陸地區人民到台灣、踏上台灣土地，當然要按照台灣的法律跟規則，不管是提行政訴願，或受到移民署禁止再入境，都依照規定來辦理；同時也要再呼籲，任何人到台灣來，請按照台灣人的法律規定，從事任何合法合規的活動。