【專家之眼】政府備戰 台灣民眾卻搶辦他國護照？

台灣多數人沒經歷過戰爭，雖然賴政府備戰講不停，也藉軍購開始建立物質基礎，但從最近一些現象來看，在精神基礎上，台灣人心距離了解戰爭、準備戰爭及預防戰爭，恐怕還很遠。

對於戰爭要面對的生活巨變，民眾其實沒有多少理解。之前若干網紅側翼，在俄烏戰爭已示範下，聲稱戰爭中仍可上班上課；一旦戰爭爆發造成巨大的混亂與震撼，將使這些人不知所措。其次，美國與中共打貿易戰後，地緣政治在股市財經分析裡出現的次數逐漸多了起來。雖然有時概念使用不太精確，但畢竟在政治經濟學裡，社會資源利用分配主要是政府與市場。過去股市分析關注市場，現亦能正視政府作為。

當前股市操作，仍有不少人僅注意市場消息，或有稍跌隨即大漲的經驗，再加上美國川普的操控宣傳，使股民們太早把資源投入股市。然只要美以伊戰爭延續下去，不確定因素提高，市場就無法穩定。那美以伊戰爭要結束了嗎？雖然川普已宣布停火兩周，但自開戰至今不同訊息紛呈。正面來說：一、美以部隊目前為止戰果豐碩；二、美國即將進行期中選舉，川普有時間壓力，應該會想很快結束戰爭；三、第三國居間斡旋，有不少停火提案。

反面來說，也至少有二個觀察：一、從戰爭談判經驗來看，除非真的沒有打下去的資源或內部壓力，否則為了在談判桌上談到好價錢，多會堅持到戰況有利於己之局面下，才會想談出結果。近代史上，1949年前後，大陸東北戰場、韓戰後期的談判是為典型。目前美國雖然一直宣傳「大勝」，但伊朗並沒有力竭，還出現去中心化傾向，談判氣氛是否成熟還要再觀望；這就形成美國原以為斬首行動成功後伊朗只能投降，伊朗卻反而提出要價甚高的停戰條件、表示不降決心，又以小範圍對美軍事反擊展現潛力。也因為去中心化，美國接下來的行動或和談對象有疑，雙方仍有繼續堅持的理由。二、伊朗控制荷莫茲海峽是戰事可持久訊號，就算川普宣稱勝利，只要伊朗保持能力，戰爭就可能以某種形式存在下去。

再者，最近美媒報導，在中共動武陰影下，台灣不少民眾已開始啟動「備案人生」－申請第二本護照、規畫資產外移、購買海外房產；類似訊息並不少見，美媒此舉只是把議題公開化罷了。但以報導為例，不少人是申請非美日等國護照，想在萬一有戰爭風聲時，用他國證件自由出行。然若參照1959年古巴軍人政府、1975年南越垮台，甚至是美軍2021年從阿富汗撤軍，均可見很多有錢人、與新政治勢力意識形態不同者，擠爆機場和港口，想離境卻出不去。就算那些景象距離台灣人太遠，台灣多數人沒經歷過戰爭，卻仍有少數人有戰爭經驗，那就是1949年從大陸來台者，這批人有很多逃難回憶可供大眾參考。

簡單來說，除了少數見機較早者能從容離境外，到了風聲廣傳時，恐只有部分國家的撤僑行動、能接近飛機船隻者有機會從容跑掉，大多數人即便準備金錢和護照，能出去的機率恐微乎其微。不了解戰爭就無法確實備戰，更不用說勝戰了，自己的命運還得自己救。

若非高瞻遠矚者，至少可參考前人經驗，明白戰亂中個人意志極為渺小。軍事是政治的延長，只要政治人物親戚在國外的，應施壓促使他們回來、展現破釜沉舟的備戰決心；或支持願設法避戰的領導人，以免使自己與家人身陷險境。