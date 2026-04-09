政院怠惰 中選會新人事未任命 恐影響九合一
立法院通過中選會主委被提名人游盈隆等四人的人事案，但行政院至今未啟動任命程序。國民黨立委張智倫昨質詢，行政院公然行政怠惰，是否會影響九合一選舉？中選會選務處長王曉麟坦言，「應該是會影響」，中選會也盼新任委員可及早就任。
立法院會三月十三日行使中選會人事同意權，游盈隆等四人通過，副主委被提名人胡博硯等三人被封殺。行政院長卓榮泰日前提及此人事案，聲稱「認命被騙」。
民眾黨主席黃國昌昨表示，當初各黨團有推薦，並不代表要照單全收，現在國會已經行使人事同意權，包括賴清德總統欽點的游盈隆，在野黨都通過了，卓榮泰除了法律不副署，預算不執行、不編列，還要隻手遮天沒收中選會委員，「請問卓榮泰，是準備要沒收今年年底的選舉了嗎？怎麼會有行政院長非法濫權到這種程度？」他要求卓榮泰遵守法律，趕快發布人事令，讓委員上任，讓年底選舉順利進行。
針對中選會人事令遲未公布，卓揆前天說，會再另外提三人名單，請立法院行使同意權。
中選會目前僅剩四位在職委員，未達法定的五人門檻。立院內政委員會昨審查公職人員選罷法修正草案，張智倫質詢，中選會是否從去年十一月至今，都因人數未到法定門檻，無法召開中選會委員會議？王曉麟表示，去年十一月至今，的確以委員選務座談會方式辦理相關事務報告事項；根據今年年底選舉工作程序表規定，中選會要在八月廿日發布選舉公告，該公告載明應選名額、競選經費最高金額等，八月廿八日要發布候選人登記公告，並載明候選人應備具表件、保證金等，這些都要提請委員會議討論後才能通過，並刊登在各種選舉公告上，應及早召開委員會議。
王曉麟還說，因中選會未開委員會議，目前包括台北市等六個選委會的下屆委員尚未確認，中選會期盼新任委員可以及早就任、召開委員會議，審議各項重要選務工作事項，以利年底選舉選務工作可順利進行。
張智倫追問，若無法召開中選會委員會議，會不會影響到年底九合一大選？王曉麟表示，若干事物還要經過委員會討論，應該是會影響到。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。