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政院怠惰 中選會新人事未任命 恐影響九合一

聯合報／ 記者張曼蘋黃婉婷江婉儀／連線報導

立法院通過<a href='/search/tagging/2/中選會' rel='中選會' data-rel='/2/103292' class='tag'><strong>中選會</strong></a>委員被提名人蘇子喬（左起）、蘇嘉宏、李禮仲及主委被提名人游盈隆人事案，但<a href='/search/tagging/2/政院' rel='政院' data-rel='/2/241528' class='tag'><strong>政院</strong></a>迄今未發出人事令。(本報資料照片)
立法院通過中選會委員被提名人蘇子喬（左起）、蘇嘉宏、李禮仲及主委被提名人游盈隆人事案，但政院迄今未發出人事令。(本報資料照片)

立法院通過中選會主委被提名人游盈隆等四人的人事案，但行政院至今未啟動任命程序。國民黨立委張智倫昨質詢，行政院公然行政怠惰，是否會影響九合一選舉？中選會選務處長王曉麟坦言，「應該是會影響」，中選會也盼新任委員可及早就任。

立法院會三月十三日行使中選會人事同意權，游盈隆等四人通過，副主委被提名人胡博硯等三人被封殺。行政院長卓榮泰日前提及此人事案，聲稱「認命被騙」。

民眾黨主席黃國昌昨表示，當初各黨團有推薦，並不代表要照單全收，現在國會已經行使人事同意權，包括賴清德總統欽點的游盈隆，在野黨都通過了，卓榮泰除了法律不副署，預算不執行、不編列，還要隻手遮天沒收中選會委員，「請問卓榮泰，是準備要沒收今年年底的選舉了嗎？怎麼會有行政院長非法濫權到這種程度？」他要求卓榮泰遵守法律，趕快發布人事令，讓委員上任，讓年底選舉順利進行。

針對中選會人事令遲未公布，卓揆前天說，會再另外提三人名單，請立法院行使同意權。

中選會目前僅剩四位在職委員，未達法定的五人門檻。立院內政委員會昨審查公職人員選罷法修正草案，張智倫質詢，中選會是否從去年十一月至今，都因人數未到法定門檻，無法召開中選會委員會議？王曉麟表示，去年十一月至今，的確以委員選務座談會方式辦理相關事務報告事項；根據今年年底選舉工作程序表規定，中選會要在八月廿日發布選舉公告，該公告載明應選名額、競選經費最高金額等，八月廿八日要發布候選人登記公告，並載明候選人應備具表件、保證金等，這些都要提請委員會議討論後才能通過，並刊登在各種選舉公告上，應及早召開委員會議。

王曉麟還說，因中選會未開委員會議，目前包括台北市等六個選委會的下屆委員尚未確認，中選會期盼新任委員可以及早就任、召開委員會議，審議各項重要選務工作事項，以利年底選舉選務工作可順利進行。

張智倫追問，若無法召開中選會委員會議，會不會影響到年底九合一大選？王曉麟表示，若干事物還要經過委員會討論，應該是會影響到。

卓揆 政院 中選會

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