接見美參議員訪問團 韓國瑜：力助軍購預算審查

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，將與中共總書記習近平會面。國安局長蔡明彥昨天表示，中共對台仍採「和戰加壓」的基本策略，兩岸交流活動背後都有政治和統戰的目的和手法，一方面升高兵凶戰危的氣氛，同時透過交流活動，企圖分化台灣內部社會和台美合作，弱化美國對台海議題的發言權。

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中執會表示，本周五是「台灣關係法」立法四十七周年，唯有提升自我防衛實力，才能確保真正的和平。他說，自助者人恆助之，要呼籲立法院盡速通過不打折的國防特別預算條例，向國際社會清楚傳遞台灣捍衛民主自由的決心，以及維護區域和平穩定的承諾。

賴總統接見美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）時也表示，台灣願意交流，但任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益為代價；卅年前台灣面對來自中國的飛彈威脅沒有退縮，如今更應繼續堅持守護得來不易的民主繁榮。

立法院長韓國瑜接見班克斯訪團時表示，立法院無論黨派，都非常重視國家安全，他將盡力協助完成國防特別預算的審查，向世界傳達台灣投入資源防衛國家的決心，也相信國際友人將持續支持台灣。

針對「鄭習會」，民進黨中央表示，歷史與現實已經反覆證明，對威權「躺平」，換不來和平，如果國民黨仍以和平之旅之名，行削弱國防，這場旅程的終點，恐怕不是和平，而是一步步將中華民國台灣推向更大風險的催命符。

不過，國民黨立委牛煦庭重申支持國防，一定會正面回應美國人的期待，但中華民國的立委不能不管台灣的內政，未來武器的維護管養費用將是財政負擔。

對於陸委會主委邱垂正說「兩黨的交流畢竟不能取代官方的管道」，牛煦庭反問：「鄭麗文賣什麼台了？」兩黨交流確實不能取代官方管道，「那能簽什麼協議？不就恰恰反過來證明交流就是交流？」兩岸專門機關陸委會、海基會等無法做風險控管，全因民進黨的政治意識形態、選舉考量等，「在野黨幫忙做時，卻在旁邊講些有的沒的，這就是民進黨」。