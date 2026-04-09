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檢察總長人選徐錫祥被質疑 在野：第一線檢察官疑慮值得認真看待

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇林銘翰／台北報導

賴清德總統提名新檢察總長人選徐錫祥遭體系內質疑核心歷練不足、黨政人脈廣等。針對此人事案，在野黨立委認為檢察總長應超然獨立，不對權力低頭，第一線檢察官提出的疑慮值得認真看待；民進黨團則表態一致支持總統提名人選。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，黨團尊重專業意見，第一線檢察官提出的觀察與疑慮，值得社會認真看待。這幾年有些案件的處理讓民眾心中出現問號；新任檢察總長最重要責任，是重拾人民對司法的信心，讓大家相信標準一致，這位子，不是來「配合演出」，是要有骨氣，該辦就辦、該查就查，不為權力奴顏婢膝。

國民黨立委吳宗憲期許新任檢察總長要「不替任何政黨辦案」，終結司法的雙重標準；要「捍衛專業與自律」，守住不法關說的紅線；要「守住程序正義，斬斷檢媒共生」。

吳宗憲 國民黨 民進黨團 林沛祥 檢察總長 徐錫祥 賴清德

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