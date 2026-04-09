檢察總長人選徐錫祥被質疑 在野：第一線檢察官疑慮值得認真看待

賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為檢察總長人選，立法院司法及法制、內政委員會昨舉行公聽會，今將聯席審查人事同意權案。高檢署主任檢察官陳宏達昨質疑，徐錫祥在檢察體系的核心戰績不足，且有「酬庸」之疑，若擔任檢察總長，能否切斷過去人脈關係，只對法律與證據負責？

2026-04-09 00:00