徐錫祥自傳誇抓賄千人兩定罪 法界：該檢討

獲賴清德總統提名接任檢察總長的徐錫祥，遭高檢署主任檢察官陳宏達質疑核心歷練不足及黨政人脈包袱；基層也有檢察官指出，過去檢察官協會多次辦理推薦獲票選檢察總長，前幾任獲提名的檢察總長在體系內都有民意支持，此次總統提名前，卻未見檢協會舉辦票選，若循例辦理，以徐資望恐難名列前茅。

針對檢察總長人選，檢察官協會自二○○六年起，曾辦理一次問卷、三次票選推薦活動，代表檢察體系內一定民意支持度，過去四任獲提名的檢察總長，包括蔡英文總統任內提名的江惠民、邢泰釗，都是檢協會推薦的前兩名。

但今年檢協會卻未舉辦票選推薦總長活動，但發布聲明建議政府將檢察總長票選制納入法院組織法，引發基層不少議論。尤其在總統提名人選公布後，有檢察官議論，如果循例舉辦，以當今檢察體系的人才，論辦案貢獻或各種資歷，徐錫祥恐怕排名不會太前面。

此外，徐錫祥提供給立法院的自傳也引起不少討論，除被發現錯字與對法令認知落後等問題外，他提及二○一八年九合一選舉期間、以新竹地檢署檢察長領導全署偵辦竹東鎮賄選案，六天訊問一千名被告，行賄之兩名候選人均有罪判決確定。

法界人士質疑，一千名被告中兩名行賄候選人有罪確定，其他九九八名被告呢？有檢察官指出，徐所提的應該是當年競選竹東鎮長的羅吉祥涉嫌假藉工作費名義買票案，當時因曾同時約談數百人受到新聞關注，羅吉祥後來被判當選無效、刑事責任也有罪定讞；但同案被起訴的數十位里長，一審都獲判無罪。

法界人士指出，若檢調大動作偵辦，多數被告最後卻是無罪確定，這樣的檢察長在證據把關與辦案手段上，應該被檢討。