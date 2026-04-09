被提名接任檢察總長歷練不足 陳宏達質疑酬庸徐錫祥

賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為檢察總長人選，立法院司法及法制、內政委員會昨舉行公聽會，今將聯席審查人事同意權案。高檢署主任檢察官陳宏達昨質疑，徐錫祥在檢察體系的核心戰績不足，且有「酬庸」之疑，若擔任檢察總長，能否切斷過去人脈關係，只對法律與證據負責？

陳宏達在公聽會上指出，相較於前三任檢察總長的歷練，徐錫祥歷練都不足，尤其在重大貪瀆、重大經濟犯罪、權力型案件、跨境金流及高度政治敏感案件，都未見代表性辦案實績，缺乏足以支撐檢察總長職位的硬底戰功。

徐錫祥在蔡政府時期曾任國安局副局長，前年獲派法務部政務次長，在缺乏二審歷練下，日前三級跳獲派最高檢擔任主任檢察官，不久即獲總統提名檢察總長。陳宏達直言，如此升遷路徑極其罕見，難免引發外界對徐是否具有「空降」或「酬庸」色彩的質疑？且國安局文化強調服從及任務導向，與檢察體系所堅守的程序正義、外部監督與司法獨立，格格不入。

陳宏達指出，檢察總長人選最根本是捍衛司法獨立，若政務官轉身就擔任檢察總長，社會最難相信的就是他能否毅然斬斷黨政人脈關係，只對法律與證據負責？

真理大學法律學系教授吳景欽也指出，徐錫祥書面資料談到政治中立、公平、客觀，卻十分空泛；當檢察體系位於法務部下，社會質疑其公正性，檢察總長該如何扭轉這種不信任？「簽結制度」並非刑事訴訟法規定，常淪為政治工具，該如何解決？對非常上訴、再審救濟的標準為何？

對於外界質疑與批評，徐錫祥昨原以人事審查前不宜多說，但認為有釋疑必要。徐說，陳宏達是他敬重的學長，對於學長的指導他虛心接受，他沒有二審檢察長資歷是事實，不過，在不同機關服務，會有不同的養分，也會有不同的視野與厚度。

徐錫祥說，黨團給的題目是「當檢察官時辦過哪些案子」，他一九九三年擔任檢察官、二○○二年派主任檢察官，當年並沒有跨國境詐騙集團案、沒有大型的貪汙案，這是時空背景不同的問題。

徐錫祥於書面資料中自許做到堅守政治中立、引領司法公平等。他表示，檢察總長掌握國家最高偵查權能，最基本且難能可貴的特質是不偏不倚，在政黨更迭與政治角力的浪潮中，阻絕政治干預。