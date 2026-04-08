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林佳龍：台灣再挹注百萬美元 助馬紹爾群島婦女創業

中央社／ 記者楊堯茹台北8日電

外交部長林佳龍出訪友邦馬紹爾群島。他在社群媒體發文表示，今天台馬召開「經濟合作協定」諮商籌備會議，隨後於「投資商機說明會」宣布台灣將再挹注100萬美元至「婦女創業基金」，落實婦女賦權的具體行動。

林佳龍以總統特使身分，於7日至9日率領由部會、產業界代表組成的商貿考察團訪問馬紹爾群島。

林佳龍今天於臉書發文表示，馬紹爾群島是全球重要鮪魚漁場，隨著2025年1月台馬「經濟合作協定」（ECA）正式生效，為進一步落實協定內容，這次他率領台灣產業代表團訪問馬國，盼透過貿易與投資持續深化雙邊夥伴關係。

林佳龍說，8日上午台馬召開「經濟合作協定」諮商籌備會議，透過官方面對面交流，盼為企業投資打造更完善的環境。隨後與產業代表團出席馬紹爾「投資商機說明會」，由馬國商務投資暨觀光辦公室及在地企業向台灣產業代表簡報當地投資環境、發展商機、法規制度及政府資源等資訊，並安排同產業業者交流與對接。

林佳龍指出，馬國天然資源與商業部長穆勒（Anthony Muller，另譯：慕樂）於活動中肯定台灣是「值得信賴的發展夥伴」，並感謝台灣長期以來對馬國各項發展的支持，期待未來在漁業、智慧水產養殖、觀光、手工藝及再生能源等領域與台灣深化合作。

林佳龍說，他在現場宣布台灣將再挹注100萬美元至「婦女創業基金」，協助當地女性創業者健全融資體系，這是台灣在馬國落實婦女賦權的具體行動，今天出席代表受贈的董事會主席Ramona Levy-Strauss也高度肯定這項計畫。

林佳龍提到，他8日與馬紹爾群島總統海妮（HildaC. Heine） 及國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）會談，雙方一致認為台馬經濟合作深具前景，期待創造更多實質成果，進一步鞏固邦誼。

林佳龍 馬紹爾群島

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