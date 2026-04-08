檢察總長被提名人徐錫祥挨批「核心歷練不足」 在野立委也提質疑

賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任檢察總長，立法院今天舉辦公聽會，高檢署主任檢察官陳宏達質疑徐的核心歷練不足、黨政人脈廣等。針對此人事案，在野黨立委認為檢察總長應超然獨立，不能「配合演出」；民進黨團則表態一致支持總統提名人選。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，黨團尊重專業意見，第一線檢察官提出的觀察與疑慮，都值得社會認真看待。但更重要的是回到核心：人民要的其實很簡單，就是公正公平，檢察總長不是一般行政職，而是整個檢察體系的門面與標準；社會在看的是這位人選，能不能真正做到只對法律與證據負責，而不是對任何權力低頭。

林沛祥表示，這幾年司法信任確實面臨挑戰，有些案件的處理讓民眾心中出現問號；新任檢察總長最重要的責任，不是做多少政績，而是重拾人民對司法的信心，讓大家相信標準是一致的、尺度是公平的，這個位子，不是來「配合演出」的，而是要有骨氣，該辦就辦、該查就查，不為權力奴顏婢膝，「人民要的不是一個安全的人選，而是一個讓人安心的人選」。

國民黨立委翁曉玲說，今天出席公聽會的專家、學者，提了很多關於徐錫祥的意見，陳宏達為檢察體系內的人，應了解徐錫祥，卻對徐的個人生平、辦案事蹟等都多所批評，尤其認為徐有誇大事蹟，過去表現平庸；立院今天的審查，會針對徐個人進行詢答，會特別檢驗徐是否真的具獨立操守，不受政治影響，以及檢驗其專業程度。

國民黨立委吳宗憲期許新任檢察總長要「不替任何政黨辦案」，終結司法的雙重標準；要「捍衛專業與自律」，守住不法關說的紅線；要「守住程序正義，斬斷檢媒共生」，別讓「偵查亂公開」成為笑話。

民眾黨立委陳昭姿也表示，立法院非單純審查被提名人，而是要讓人民重新相信「檢察機關不是執政者的工具」，如果做不到，再多口號跟改革都無用。

民進黨團則一致支持徐錫祥人事案。民進黨團幹事長莊瑞雄表示，檢察總長人事案無涉黨派，期盼朝野嚴格理性審查，也期許在野黨立委，可以嚴格審查，但要回歸到理性。民進黨立委吳思瑤呼籲在野黨勿再發動民粹鬥臭司法，應理性審查。