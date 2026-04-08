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檢察總長被提名人徐錫祥挨批「核心歷練不足」 在野立委也提質疑

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇林銘翰／台北即時報導
賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為檢察總長人選。聯合報系資料照
賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為檢察總長人選。聯合報系資料照

賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任檢察總長立法院今天舉辦公聽會，高檢署主任檢察官陳宏達質疑徐的核心歷練不足、黨政人脈廣等。針對此人事案，在野黨立委認為檢察總長應超然獨立，不能「配合演出」；民進黨團則表態一致支持總統提名人選。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，黨團尊重專業意見，第一線檢察官提出的觀察與疑慮，都值得社會認真看待。但更重要的是回到核心：人民要的其實很簡單，就是公正公平，檢察總長不是一般行政職，而是整個檢察體系的門面與標準；社會在看的是這位人選，能不能真正做到只對法律與證據負責，而不是對任何權力低頭。

林沛祥表示，這幾年司法信任確實面臨挑戰，有些案件的處理讓民眾心中出現問號；新任檢察總長最重要的責任，不是做多少政績，而是重拾人民對司法的信心，讓大家相信標準是一致的、尺度是公平的，這個位子，不是來「配合演出」的，而是要有骨氣，該辦就辦、該查就查，不為權力奴顏婢膝，「人民要的不是一個安全的人選，而是一個讓人安心的人選」。

國民黨立委翁曉玲說，今天出席公聽會的專家、學者，提了很多關於徐錫祥的意見，陳宏達為檢察體系內的人，應了解徐錫祥，卻對徐的個人生平、辦案事蹟等都多所批評，尤其認為徐有誇大事蹟，過去表現平庸；立院今天的審查，會針對徐個人進行詢答，會特別檢驗徐是否真的具獨立操守，不受政治影響，以及檢驗其專業程度。

國民黨立委吳宗憲期許新任檢察總長要「不替任何政黨辦案」，終結司法的雙重標準；要「捍衛專業與自律」，守住不法關說的紅線；要「守住程序正義，斬斷檢媒共生」，別讓「偵查亂公開」成為笑話。

民眾黨立委陳昭姿也表示，立法院非單純審查被提名人，而是要讓人民重新相信「檢察機關不是執政者的工具」，如果做不到，再多口號跟改革都無用。

民進黨團則一致支持徐錫祥人事案。民進黨團幹事長莊瑞雄表示，檢察總長人事案無涉黨派，期盼朝野嚴格理性審查，也期許在野黨立委，可以嚴格審查，但要回歸到理性。民進黨立委吳思瑤呼籲在野黨勿再發動民粹鬥臭司法，應理性審查。

立法院 國民黨 檢察總長 徐錫祥 賴清德 民進黨

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