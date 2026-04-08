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接見愛爾蘭國會議員 江啟臣盼愛爾蘭恢復駐台機構

中央社／ 台北8日電
立法院副院長江啟臣（右）今天在立法院接見由愛爾蘭參議員埃赫恩（左）率領的「愛爾蘭跨黨派國會議員團」一行8人。圖／中央社 （立法院提供）
立法院副院長江啟臣（右）今天在立法院接見由愛爾蘭參議員埃赫恩（左）率領的「愛爾蘭跨黨派國會議員團」一行8人。圖／中央社 （立法院提供）

立法院副院長江啟臣今天接見愛爾蘭跨黨派國會議員團一行。江啟臣表示，台愛在綠能、智慧經濟、創新產業及醫療衛生等領域具高度合作潛力，未來應持續深化合作。台灣已在愛爾蘭設立代表處，也希望愛爾蘭未來恢復在台北設立據點，進一步強化雙邊關係。

立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委張智倫、民進黨立委郭昱晴及民眾黨立委陳昭姿等人陪同下，接見由參議員埃赫恩（Garret Ahearn）所率「愛爾蘭跨黨派國會議員團」一行8人。

江啟臣指出，此次為本屆立法院2年多來接待的第4個愛爾蘭國會議員團，顯示雙邊交流持續深化。去年9月，他曾率團訪問愛爾蘭並獲熱情接待，特此表達感謝。

江啟臣表示，台灣與愛爾蘭雖距離遙遠，卻同為島嶼經濟體，對外貿易依存度高，並具高度競爭力。依據洛桑管理學院（IMD）「2025世界競爭力年報」，台灣與愛爾蘭分列全球第6與第7；另據聯合國「2026世界幸福報告」，愛爾蘭排名第13，台灣第26，顯示雙方均屬高幸福國家。雙方共享自由、民主與人權等核心價值，並感謝愛爾蘭國會長期支持台海和平穩定。

江啟臣進一步指出，台愛在綠能、智慧經濟、創新產業及醫療衛生等領域具高度合作潛力，雙方優勢互補，未來應持續深化合作，促進共同發展。台灣已在愛爾蘭設立代表處，亦盼愛方未來恢復在台北設立據點，進一步強化雙邊關係。

埃赫恩表示，很高興時隔2年再度訪問台灣，並感謝立法院的熱情接待。本次訪團共8位國會議員，為愛爾蘭自2018年以來訪台規模最大的一次，別具意義。愛爾蘭於1年多前完成國會改選，本次訪團除本人外，其餘成員皆為首次當選，旨在加深其對台愛關係的認識，及早建立交流基礎。

埃赫恩指出，訪團成員來自愛爾蘭各地，涵蓋多元專業領域，具高度代表性，其中亦包括多位「愛爾蘭國會友台小組」成員。在愛爾蘭國會逾50個跨國友好團體中，與美國相關團體規模最大，台灣居次，顯示台灣在愛爾蘭國會的重要性。愛爾蘭長期支持台灣參與國際組織，包括以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），未來將持續為台灣發聲。

立法院 江啟臣 愛爾蘭

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