接見美參議員 韓國瑜：力助完成國防特別預算審查

立法院長韓國瑜今天接見美國聯邦參議員班克斯訪團，他表示，立法院無論黨派，都非常重視國家安全，他將盡力協助完成國防特別預算的審查，向世界傳達台灣投入資源防衛國家的決心，也相信國際友人將持續給予台灣支持。

韓國瑜表示，立法院無論黨派，都非常重視國家安全。他盛讚班克斯為一位愛國的政治家，在擔任印第安納州參議員期間，不惜告假遠赴阿富汗服役，班克斯展現「國家、責任、榮譽」的軍人特質，令人感佩。立法院制度和組織架構相較於美國國會由委員會主導法案推動，立法院倘遇法案卡關，最後都須交由院長召集協商解決。

班克斯表示，此行雖首度訪台，但其在美國國會始終堅定支持台灣。正因台美共享自由民主的價值，且充分體認到中國對美國、台灣及全世界之威脅，其任內，將持續深化台美合作，返國後亦將與同僚分享台灣見聞。

班克斯指出，美國國會對台灣的支持為跨黨派的共識，美國總統川普（Donald Trump）也致力推動增加美國國防支出，同時也高度關注台灣的國防議題。他相信台灣將能投入更多資源，向世界展現鞏固國家安全的決心，也期盼台灣順利通過特別預算，並預祝9日的黨團協商圓滿完成。他將盡力協助完成國防特別預算的審查，向世界傳達台灣投入資源防衛國家的決心，也相信國際友人將持續給予台灣支持。