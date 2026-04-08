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賴總統：任何交流都不能以犧牲民主自由和國家利益為代價

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統（右）下午接見美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks，左）。圖／總統府提供
賴清德總統（右）下午接見美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks，左）。圖／總統府提供

賴清德總統下午接見美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）時表示，台灣願意交流，但任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益為代價；30年前台灣面對來自中國的飛彈威脅沒有退縮，如今更應繼續堅持守護得來不易的民主繁榮。

國民黨主席鄭麗文刻正訪問中國大陸，預計將會晤中共總書記習近平。

賴總統表示，班克斯來訪，以具體行動展現對台灣強而有力的支持；感謝班克斯等美國國會37位跨黨派參、眾議員在2月，透過聯名發函關切台灣國防特別預算，明確指出中國對台灣的威脅，也清楚表達對台灣提升國防力量的支持。

賴總統說，這封信傳達了一項非常重要的訊息：面對威權擴張與區域安全挑戰，台灣並不孤單；台灣熱愛和平，但唯有實力才能確保和平；台灣願意交流，但任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益作為代價。

班克斯則說，美國總統川普正主張編列1兆5000億美元國防預算，大幅增加美國國防支出；而賴總統同樣展現領導力，推動提升台灣國防支出，以保障人民安全；台灣的立法院也應發揮應有功能，通過特別預算，向中國及國際社會清楚傳達台灣對「以實力維持和平」的堅定立場。

此外，副總統蕭美琴上午接見北美台商回國訪問暨投資考察團時也提到，懇請台商們透過多元管道與國人共同支持國防預算，這不僅是美方對台灣的期待，更體現國人「自助而後人助」的精神。

蕭美琴說，當今世界充滿地緣政治挑戰，從北約到印太地區，包括日本、菲律賓等周邊國家與夥伴都持續投入強化自我防衛能力，她呼籲國內社會與海外僑胞持續關注相關議題，而台灣相關投資不僅包括對美軍購，更關鍵的是強化台灣本土軍工產業的發展，涵蓋無人機與各類新興科技，無論空中、地面或水下系統，以及情報整合與AI導入等領域，都亟需更多資源的投入與支持。

賴清德

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