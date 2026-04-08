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賴總統：唯有提升自我防衛實力 才能確保真正的和平

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，唯有提升自我防衛實力 才能確保真正的和平。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，唯有提升自我防衛實力 才能確保真正的和平。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，本周五是「台灣關係法」立法47周年，繼上周美國聯邦參議員跨黨派訪問團來台訪問，本周美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國家安全任務小組主席諾恩及參議員班克斯也分別率團訪台，以具體行動展現美國國會對台灣長期且堅定的支持，唯有提升自我防衛實力 才能確保真正的和平。

賴總統指出，面對威權主義的威脅日益升高，在美國持續落實對台安全承諾的同時，台灣更必須積極展現自我防衛的決心，為了強化台灣自我防衛能力，政府正有序地提升國防支出，並提出8年1.25兆元的國防特別預算，希望建立有效的嚇阻力量。

賴總統說，目前在立法院審議中的行政院國防特別預算條例草案，是經過國防部充分評估，並與美方審慎討論後，提出的專業規畫方案，也獲得國內超過七成民意的支持，要再次強調和平無價、戰爭沒有贏家，台灣提升國防，不是挑釁，而是為了守護習以為常的民主自由生活。

賴總統表示，自助者人恆助之，要呼籲立法院盡速通過不打折的國防特別預算條例，向國際社會清楚傳遞台灣捍衛民主自由的決心，以及維護區域和平穩定的承諾。

賴清德 民進黨 國防部

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