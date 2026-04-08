卓榮泰：台灣顯示器產業成兆元產業 未來朝高值化結合AI全面升級

行政院長卓榮泰8日出席活動時指出，顯示器產業從業人口已突破15萬，產值也高達一兆元以上，成為耀眼的兆元產業，未來將全面走向高值化、差異化發展，不再只是價格上的競爭，並持續創新、升級及轉型。

一年一度的Touch Taiwan系列展於4月8日至10日於台北南港展覽館舉行，今年以「Innovation Together」為主題，展示顯示產業從關鍵元件、設備材料到終端應用的完整生態系，並延伸串聯 PLP面板級封裝、半導體先進封裝以及CPO矽光子等關鍵技術，結合人工智慧（AI）智慧製造應用，展現跨領域整合帶來的創新動能。

行政院長卓榮泰今日出席開幕典禮，他致詞時提到，Touch Taiwan展覽是台灣光電領域最重要的展覽，吸引全球250家廠商參展，展現顯示器產業與技術不再侷限於面板製造，更延伸至封裝技術與更高領域的應用。

卓榮泰指出，面板顯示器無所不在，從手機、平板、電視到冰箱，深入生活的每個領域；在技術發展上，電子紙從黑白進步到彩色，從小尺寸進步到大尺寸，Micro LED的亮度、解析度與透明度持續提升，矽光子則可用低功耗、高寬頻推動光通訊發展，也成為AI資料中心與高演算中心的必要技術。

卓榮泰提到，政府推動13項國家戰略產業及AI新十大建設，盼使百工百業及國人進入AI運用時代，打造全民智慧生活圈；他說，政府將透過產業競爭力輔導，未來2年內將協助14萬家企業升級轉型，特別是中小微企業，讓資金與技術都能相互支援，人才也能獲得充裕培育，期待政府與產業站在一起為台灣發光。