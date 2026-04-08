會江蘇省委書記 鄭麗文：兩岸以正向合作取代負面、毀滅訊息

國民黨主席鄭麗文率領的國民黨大陸訪問團一行，今中午於南京金陵飯店會見中共江蘇省委書記信長星。鄭麗文指出，江蘇的成就不只是過去千年的文化底蘊，在最現代化的場域也傲視全球，兩岸以正向的合作精神，希望能更加放大，取代那些負面、毀滅的訊息。

金陵飯店也是2005年前主席連戰「和平之旅」的首站下榻地點。鄭麗文致詞時表示「感慨萬千！」距離連戰第一次訪問南京已整整21年，每一次都有很厚重的歷史感，但也對未來充滿信心與期待。她擔任國民黨主席後首次率團訪問大陸，第一站依舊來到南京，意義非凡。大家感受非常深刻，也賦予他們更大的能量跟力量，繼續為共同的目標堅持走下去。

談到江蘇，鄭麗文表示，江蘇是中華文明文化最精彩、最精緻的典範代表，每分每秒都可以感受到非常豐厚的文化底蘊。再加上當代青年人的創意交流，相信未來會有更璀璨的成就。

鄭麗文表示，感謝信長星在江蘇對台商的照顧，尤其大陸剛公布十五五計畫，在現代化過程，以及在經濟、科技上，都希望兩岸可以攜手合作，相信一定會對人類做出更大的貢獻。對於未來新的產業樣態，如果台灣的知識界、產業界、文化界也能夠共同參與，相信未來也是空前精彩。

鄭麗文強調，江蘇的成就不只是過去千年的文化底蘊，在最現代化的場域也傲視全球，期盼兩岸未來多交流，互相學習合作的空間相信非常大。兩岸以正向的合作精神，希望能夠更加放大，取代那些負面、毀滅的訊息，此行首站來到江蘇南京，令人特別感謝，也特別興奮，因為對未來充滿期待。

信長星致詞時，代表江蘇省委向鄭麗文此行表示熱烈歡迎，他表示，鄭麗文上午在中山陵謁陵時群眾非常熱情，說明鄭此行順應了要和平、要發展、要交流、要合作的台灣社會主流利益，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸人民的共同的願望，可以說順應民意。