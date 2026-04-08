【重磅快評】美伊如寇讎猶可談 兩岸同文同種怎不能談？

美伊戰爭戲劇轉折，從「摧毀伊朗文明」到「同意停火兩周」，戰爭迄今不斷上升的階梯、不斷疊加的戰火，第一次停止了上升的螺旋。但這一停火最真實的意涵是：川普終於找到脫離戰火的台階，並在機會稍縱即逝的瞬間，毫不猶豫地抽身。

一個月前，川普大喊：「除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議」，但一個月過去後，他卻說：美國「收到了伊朗提出的十點建議，並認為這是進行談判的可行基礎」。

亦即，一個月前川普還信心十足地認為伊朗很快就會潰敗並且以「無條件投降」的姿態向美國乞饒；一個月後，美國卻接受以「伊朗十點方案」當起點進行談判。

很顯然，這是伊朗用不斷的反擊，包括擊落、毀傷了十餘架美軍戰機，讓美軍吃盡苦頭，並以荷莫茲海峽控制全球的能源走向，危及美元地位甚至可能觸發美債暴雷後，換來的戰略地位。

即將在伊斯蘭馬巴德展開的談判，伊朗將是以一個強勢的談判方坐上談判桌，而不是卑躬屈膝、等待審判的被告。

依據伊朗廣播電視台的報導，伊朗提出10條方案分別是：1、美國原則上應保證不侵犯伊朗；2、制定荷莫茲海峽安全通行協議，確保伊朗的主導地位；3、接受伊朗鈾濃縮活動；4、解除所有對伊一級制裁；5、解除所有對伊次級制裁；6、撤銷聯合國安理會相關決議；7、撤銷國際原子能總署相關決議；8、向伊朗支付賠償金；9、美國從中東地區撤出作戰部隊；10、停止對黎巴嫩等所有戰線的戰爭。

這裡絕大多數的條款都是被美國嗤之以鼻、不屑一顧的。例如解除對伊朗的所有一、二級制裁，伊朗繼續控制荷莫茲海峽，美國從中東撤軍，以及接受伊朗濃縮鈾活動等。其中每一條，都像是美國戰敗投降的降書條款。然而，即令如此，川普都得「甘之如飴」地宣稱它是「可行的」談判基礎。要不是美國，或至少是川普，已經達到它的忍受極限，怎可能接受這麼低的談判起點？

直至此刻為止，沒有人相信，美伊將會就此永久停火。因為彼此的互信如此脆弱，而雙方的條件卻依舊是南轅北轍。兩個星期就想把雲壤之別的兩造拉到一條彼此都能接受的線上，幾乎是不可能的任務。

不過，情勢其實也不至於那麼悲觀，因為從川普在馬上就要引爆雷霆之火的最後一刻，突然將姿態拉低到讓人尷尬的卑微，就可看出他急於從泥淖抽身的急切。所以這場談判恐怕不是以「伊朗未來地緣角色與地位」作為標的物的談判，而是美國要怎麼體面地跳出這個屎坑的談判。

首先，川普在國際及國內的資本市場上的承壓已到臨界點。油價陡升陡降，對所有資本都意味著不可控的損害。其次，可怕的惡性通膨已在路上，它距離無差別的在全球各角落點燃，其實也只有咫尺之隔。一旦跌入惡性通膨的漩渦，除將引爆美國系統性的蕭條，川普政府及共和黨在今年期中選舉的前景也將徹底報銷。

而美國最深的恐懼則是，另一場比越戰可怕的噩夢也已近在眼前，只要川普按下地面部隊入侵的按鈕，美國可能深陷在此至少20年，美國的殞落可能就不再是預言，而是立即成為現實。

正如遭美國戰爭部長赫塞斯下令立即退休的前美國陸軍參謀長、四星上將蘭迪．喬治說的：「一個瘋子，將帶領偉大的美國軍隊走向毀滅。」美國其實已經走在深淵的邊緣，如果再不收手，掉入深淵就將是不可避免的命運。

所以完全有理由相信，美國及川普都有足夠的理性，不讓戰爭繼續蔓延下去，從而為它自己以全人類，避開一次難以想像及承受的浩劫。

全球也已經用瘋狂上漲的行情，為川普終於從瘋狂中恢復一絲理性，作出明白、毫不掩飾的慶賀。因為這個轉折真的彌足珍貴，如果雙方都決心孤注一擲，都將自身的命運賭在這一場莫名所以的戰爭上，誰能保證明天過後，這個地球不會進入一個漫長無止境的核冬天？

在這個背景下去看剛剛踏上大陸進行訪問的鄭麗文，以及她所宣示追求的兩岸和平，就有了更深刻的意涵。

台灣海峽上的波濤，其實比中東的荷莫茲海峽更為凶險。這個島上的許多政客，甚至比波斯灣裡的各方勢力顯得更為好戰，以至於幾近不知好歹地否定「九二共識」這樣的兩岸政治基礎，從而將「和平」解釋為「投降」，卻將「戰爭」包裝成「自由」。

所有人都應該問一聲：當勢如寇讎的美伊可以坐下來談，同文同種的兩岸豈又不能坐下來談？