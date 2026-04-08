楊珍妮「臨時請假」經委會 召委洪毓祥：未收到假單

立法院經濟委員會今日邀請行政院經貿談判辦公室首長、經濟部長等部會首長就「台美關稅協定」相關內容報告並備詢，因上週就排定有委員將針對CPTPP相關內容，質詢行政院經貿辦總談判代表楊珍妮。未料楊珍妮今日卻「臨時請假」，輪值召集委員洪毓祥於會中3次宣布「經濟委員會和召委都沒收到假單及正式准假」，最後開會直到中午，仍未收到楊珍妮假單。

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣上月離世，卻爆出她在世時曾遭不當對待及霸凌，源頭指向楊珍妮，楊受訪時僅低調表示，「失去人才大家都很難過」。今日經委會質詢原訂由楊珍妮出席，卻以病假為由臨時請假，由資深談判代表兼執行秘書徐崇欽代為出席。

據瞭解，有委員辦公室昨晚就向經貿辦要出席名單，但經貿辦遲遲未給，更透露楊珍妮今天「臨時有事」將請假。辦公室向對方表示，「須走程序向委員會和召委遞假單，並說明請假理由」，不過直至今天早上都未收到。今早委員會開始前就有官員向洪毓祥提早告知，楊珍妮今天請「病假」，但直至經濟委員會開會近中午，委員會都未收到假單。

洪毓祥於委員會中表示，「總談判代表楊珍妮這樣不行、不可取，經濟委員會和召委都沒收到假單及正式准假，但我們又不能霸凌，下不為例。」據了解，有不少國民黨立委原訂將質詢有關CPTPP進度及霸凌事件，卻因楊珍妮未出席，最終沒能進行。