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2年前舊案突遭列洩密被告 徐巧芯轟賴政府：把司法當「殺豬刀」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
立委徐巧芯今天上午陪國民黨中正萬華新人、北市府前副發言人郭音蘭登記初選。記者林麗玉／攝影
立委徐巧芯今天上午陪國民黨中正萬華新人、北市府前副發言人郭音蘭登記初選。記者林麗玉／攝影

近日有媒體報導，北檢正秘密調查2年多前的「印太經濟框架（IPEF）密件外洩案」，已將立委徐巧芯列被告。徐今受訪反擊，表示這是典型司法清算，尤其案件並沒被起訴，貿然透過向媒體爆料，攻擊特定政治人物，希望賴政府懸崖勒馬，不要把司法當「殺豬刀」，這不是一個總統的高度。

徐巧芯今天上午陪國民黨中正萬華新人、北市府前副發言人郭音蘭登記初選，對於近日傳出北檢重啟2年前舊案將徐巧芯列洩密被告。徐說，最近的確有非常多司法清算，有的已經被搬上檯面，如她的案子就是透過媒體放話，把三個偵查中的案子甚至沒被起訴，就大張旗鼓放給媒體報導，甚至連向她查證都沒有。

徐巧芯說，這三個案子都有開過一次庭，過去開庭過程檢察官也都有要求不要透露給媒體，當下她也有跟檢察官表示，過往很多案例都不是當事人說的，如果有一天，看到與案件相關報導，不要算在她頭上，果然北檢原該有的偵查不公開，現在都變成偵查大公開、政治清算手段的行為。

徐說，距離開庭後時隔兩、三個月，現在北檢突然將這兩、三案子聚在一起，甚至還沒起訴就講成好像被判刑，且完全不是事實，這就是政治的清算與追殺。

徐也透露，甚至不僅她，還有很多人被監察院各種調查，包括選舉期間的合作廠商也都被調查，還有很多人被找到調查局，所在都有，有的還在檯面下，還沒被執政黨放到檯面上，就看什麼時候放，全憑民進黨的心意。

徐巧芯說，民進黨政府對於這樣的政治清算已經食髓知味，但今天這所有案子不是她貪汙助理費或收受賄賂，而是過去政府欺騙或隱瞞人民應該知道的資訊，作為民代過去她是公開詢問、有的是揭露真相，這樣的方式無疑就是要威脅、恐嚇她，讓未來就算知道政府欺騙人員，也不敢再有人站出來說真話。

不過徐巧芯說，她也是身經百戰，不會因為一篇兩篇新聞放話，或政論節目網軍側翼討論，就中止追求真相的決心，這部分我她一定是愈戰愈勇。

國民黨 徐巧芯 資料外洩 賴政府 司法

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