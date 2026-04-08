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行政院未任命中選會新任人事 中選會：會影響九合一選舉

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今審查公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，內政部長劉世芳（右）與中選會選務處長王曉麟（左）備詢。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會今審查公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，內政部長劉世芳（右）與中選會選務處長王曉麟（左）備詢。記者潘俊宏／攝影

立法院通過中選會主委被提名人游盈隆等四人同意權，行政院至今未任命。國民黨立委張智倫上午表示，行政院行政怠惰，影響到年底九合一選舉。中選會選務處長王曉麟指出，若干事物要經委員會討論，應該是會影響到，中選會期盼新任委員可及早就任。

立法院內政委員會上午審查公職人員選罷法等部分條文修正草案，張智倫說，立法院通過中選會人事案，行政院行政怠惰，至今沒完成交接與就職程序，中選會是否從去年11月至今，都因人數未到法定門檻，無法舉行中選會委員會議。

王曉麟表示，中選會依中選會組織法與會議規則規定，舉行委員會，從去年11月到目前，以委員選務座談會方式辦理相關事務報告事項。至於新任委員未就任，根據今年年底選舉工作程序表規定，中選會今年8月20日發布選舉公告，公告載明應選名額、競選經費最高金額等，8月28日發布候選人登記公告，載明候選人應備具表件、保證金等，這些都要提請委員會議討論通過，刊登在各種選舉公告上，應及早舉行委員會議。

王曉麟說，中選會未開委員會議，目前包括台北市等六個選委會的下屆委員尚未確認，中選會期盼新任委員可以及早就任，舉行委員會議，審議各項重要選務工作事項，以利年底公職人員選舉選務工作順利進行。

張智倫指出，若無法舉行中選會委員會議，會不會影響今年年底九合一大選。王曉麟表示，若干事物要經過委員會討論，應該是會影響，依照中央選舉委員會組織法規定，應該要舉行委員會討論。

張智倫質詢內政部長劉世芳，是否提供建議給行政院。劉世芳說，中選會業務非內政部主管，她無法代中選會回應。

民進黨立委張宏陸表示，若修法通過18歲公民權，增加40萬選舉人，年底選舉作業期程是否來得及。王曉麟說，選舉人名冊造冊依法是投票日前20天完成，若在這之前，戶籍登記資料有增加選舉人資料，應該是可完成，但會增加很多選舉經費，例如選票、選舉公報等；因應投票人數增加，是否增設投開票所，增加工作人員，要一併檢討。

至於地方選委會是否有能力負擔，王曉麟說，會比較倉促，如果能及早知道修法通過與否，現在開始檢討作業，應該來得及。

民進黨 立法院 國民黨 中選會

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