檢察總長被提名人徐錫祥 曾任國安局副局長遭疑司法獨立

賴清德總統提名徐錫祥為最高檢察署檢察總長，台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達今天表示，徐錫祥曾任國安局副局長，國安局帶有組織文化所強調的指揮服從與任務導向，與檢察體系堅守程序正義，外部監督，與司法獨立格格不入。

徐錫祥擔任檢察總長的任命，需要立法院同意，立法院行使同意權前，今天由立法院司法法制與內政委員會舉行公聽會。陳宏達在公聽會做了以上表示，他說，檢察總長是檢察體系的護國神山，要能面對政治壓力、權勢干預及輿論風暴。一位被提名人最重要的是有辦案貢獻及領導能力，被提名人最致命的弱點就是，沒有能支撐檢察體系的核心戰績。檢察總長要有實戰紀錄，證明自己有抗壓能力，擋得住政治權力，對比歷屆三任檢察總長資歷充沛，經歷過辦理重大犯罪案件的千錘百鍊，徐錫祥的檢察資歷恰恰不足。

陳宏達指出，徐錫祥自傳存在瑕疵，辦案事蹟都是過去二三十年前，現在已經是智慧手機發達的時代，該如何調整辦案模式；徐錫祥曾擔任政務官，政務官要忠誠，若擔任檢察總長能否切斷過去人派，國安局副局長的歷練是加分嗎？國安局帶有組織文化所強調的指揮服從與任務導向，與檢察體系所堅守的程序正義，外部監督，與司法獨立格格不入。

真理大學法律學系教授吳景欽說，徐錫祥書面資料談到政治中立、公平、客觀，這些都很好聽，到底是空話還是真心，檢察體系位於法務部下，社會本來就對公正有所質疑，如何扭轉這種不信任。簽結制度長期使用，卻不是刑法訴訟法規定，易淪為政治工具，該如何解決，對非常上訴、再審救濟的標準又為何？

吳景欽指出，法務部強調精準打擊重大案件，到底什麼叫重大案件，檢察官與司法警察的互動關係如何，被提名人在候補檢察官時期，就展現對警察不盡信任的態度，未來該如何與警察合作。

吳景欽表示，法務部每年都講定罪率96%，羨慕日本99.9%，未曾想日本99.9%定罪率的背後是冤案。徐錫祥書面資料提到不能只追求定罪率，但若上級一直追求定罪率，該如何因應和堅持。

民眾黨立委陳昭姿指出，今天討論的不只是檢察總長人事案，是台灣檢察體系是否走向政治辦案的危機。依照法院組織法，檢察總長擁有指揮監督全國檢察官的權力，可以在職務上承接案件、移轉案件、決定辦案方向、綜合整個檢察體系，當這樣的權力被政治力影響，會變成可以決定誰被辦，誰不辦的權力核心。

陳昭姿說，民眾黨前主席柯文哲案當中，為什麼偵查資訊會在特定時間點外流，媒體可以提前掌握搜索跟約談的節奏，為什麼案件偵辦過程，呈現高度政治對立的解讀，檢調動作與政治時程高度重疊，當社會產生懷疑時，問題就不是個案，而是在整個檢察體系的公信力。

法務部次長馮成表示，這些對於檢察體系的發展及審查被提名人，都是非常重要參考，會帶回法務部思考，期待提名人選在資歷、歷練、領導能力上都能勝任。

馮成說，任何檢察官都不可能涵蓋所有歷練，重點仍在於選出最適合、最能帶領檢察官持續精進的人選，讓檢察官重新找回對專業的榮譽感與自信，回應社會對司法的期待。