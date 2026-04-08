快訊

崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

名為「集團自決」的屠殺！沖繩悲劇成觀光離島的黑歷史

再增16人！高雄毒春捲案173人送醫 檢追感染來源

聽新聞
0:00 / 0:00

檢察總長被提名人徐錫祥 曾任國安局副局長遭疑司法獨立

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
立法院司法及法制、內政委員會今舉行審查最高檢察署檢察總長被提名人徐錫祥公聽會。圖/取自國會頻道
立法院司法及法制、內政委員會今舉行審查最高檢察署檢察總長被提名人徐錫祥公聽會。圖/取自國會頻道

賴清德總統提名徐錫祥為最高檢察署檢察總長，台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達今天表示，徐錫祥曾任國安局副局長，國安局帶有組織文化所強調的指揮服從與任務導向，與檢察體系堅守程序正義，外部監督，與司法獨立格格不入。

徐錫祥擔任檢察總長的任命，需要立法院同意，立法院行使同意權前，今天由立法院司法法制與內政委員會舉行公聽會。陳宏達在公聽會做了以上表示，他說，檢察總長是檢察體系的護國神山，要能面對政治壓力、權勢干預及輿論風暴。一位被提名人最重要的是有辦案貢獻及領導能力，被提名人最致命的弱點就是，沒有能支撐檢察體系的核心戰績。檢察總長要有實戰紀錄，證明自己有抗壓能力，擋得住政治權力，對比歷屆三任檢察總長資歷充沛，經歷過辦理重大犯罪案件的千錘百鍊，徐錫祥的檢察資歷恰恰不足。

陳宏達指出，徐錫祥自傳存在瑕疵，辦案事蹟都是過去二三十年前，現在已經是智慧手機發達的時代，該如何調整辦案模式；徐錫祥曾擔任政務官，政務官要忠誠，若擔任檢察總長能否切斷過去人派，國安局副局長的歷練是加分嗎？國安局帶有組織文化所強調的指揮服從與任務導向，與檢察體系所堅守的程序正義，外部監督，與司法獨立格格不入。

真理大學法律學系教授吳景欽說，徐錫祥書面資料談到政治中立、公平、客觀，這些都很好聽，到底是空話還是真心，檢察體系位於法務部下，社會本來就對公正有所質疑，如何扭轉這種不信任。簽結制度長期使用，卻不是刑法訴訟法規定，易淪為政治工具，該如何解決，對非常上訴、再審救濟的標準又為何？

吳景欽指出，法務部強調精準打擊重大案件，到底什麼叫重大案件，檢察官與司法警察的互動關係如何，被提名人在候補檢察官時期，就展現對警察不盡信任的態度，未來該如何與警察合作。

吳景欽表示，法務部每年都講定罪率96%，羨慕日本99.9%，未曾想日本99.9%定罪率的背後是冤案。徐錫祥書面資料提到不能只追求定罪率，但若上級一直追求定罪率，該如何因應和堅持。

民眾黨立委陳昭姿指出，今天討論的不只是檢察總長人事案，是台灣檢察體系是否走向政治辦案的危機。依照法院組織法，檢察總長擁有指揮監督全國檢察官的權力，可以在職務上承接案件、移轉案件、決定辦案方向、綜合整個檢察體系，當這樣的權力被政治力影響，會變成可以決定誰被辦，誰不辦的權力核心。

陳昭姿說，民眾黨前主席柯文哲案當中，為什麼偵查資訊會在特定時間點外流，媒體可以提前掌握搜索跟約談的節奏，為什麼案件偵辦過程，呈現高度政治對立的解讀，檢調動作與政治時程高度重疊，當社會產生懷疑時，問題就不是個案，而是在整個檢察體系的公信力。

法務部次長馮成表示，這些對於檢察體系的發展及審查被提名人，都是非常重要參考，會帶回法務部思考，期待提名人選在資歷、歷練、領導能力上都能勝任。

馮成說，任何檢察官都不可能涵蓋所有歷練，重點仍在於選出最適合、最能帶領檢察官持續精進的人選，讓檢察官重新找回對專業的榮譽感與自信，回應社會對司法的期待。

法務部 立法院 賴清德 國安局 檢察總長

延伸閱讀

死囚邱和順身陷囹圄38年 義務律師團、救援大隊懇請總統特赦

凱道怒吼 柯文哲批司法不公摧毀台灣新政治

總統提名徐錫祥任檢察總長　咨請立院行使同意權

柯文哲貪污判17年　控司法受政治操弄怒嗆賴清德

相關新聞

卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

立法院日前通過4名中選會委員後，行政院迄今未任命。多位國民黨立委昨批評行政獨裁、賭氣，行政院長卓榮泰說，善意的第一步淪落到這種地步，他只能認命被騙。民眾黨新北市長參選人黃國昌批評，卓榮泰不僅是在耍賴，是滿口謊言來掩飾自己的毀憲亂政。

2年前舊案突遭列洩密被告 徐巧芯轟賴政府：把司法當「殺豬刀」

近日有媒體報導，北檢正秘密調查2年多前的「印太經濟框架（IPEF）密件外洩案」，已將立委徐巧芯列被告。徐今受訪反擊，表示這是典型司法清算，尤其案件並沒被起訴，貿然透過向媒體爆料，攻擊特定政治人物，希望賴政府懸崖勒馬，不要把司法當「殺豬刀」，這不是一個總統的高度。

徐錫祥被提名檢察總長 高檢署主任：核心歷練不足、欠缺辦案實績

最高檢察署檢察總長邢泰釗任期將於5月7日屆滿，賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任，立法院司法及法制委員會今舉辦公聽會，台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達指出，檢察總長是檢察體系的「台積電」，認為徐核心歷練不足，曾任政務官的濃厚政治性，讓社會質疑是否能斬斷黨政人脈關係，只對法律與證據負責？

行政院未任命中選會新任人事 中選會：會影響九合一選舉

立法院通過中選會主委被提名人游盈隆等四人同意權，行政院至今未任命。國民黨立委張智倫上午表示，行政院行政怠惰，影響到年底九合一選舉。中選會選務處長王曉麟指出，若干事物要經委員會討論，應該是會影響到，中選會期盼新任委員可及早就任。

檢察總長被提名人徐錫祥 曾任國安局副局長遭疑司法獨立

賴清德總統提名徐錫祥為最高檢察署檢察總長，台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達今天表示，徐錫祥曾任國安局副局長，國安局帶有組織文化所強調的指揮服從與任務導向，與檢察體系堅守程序正義，外部監督，與司法獨立格格不入。

劉世芳拒備詢、中選會欲言又止 李貞秀再度空氣質詢

立法院內政委員會今審總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法，民眾黨立委李貞秀質詢再上演「空氣對答」，內政部長劉世芳僅說，沒義務接受備詢。不過中選會選務處長王曉麟欲言又止，李事後受訪說，「賴政府對中華民國的文官，都有莫名恐嚇意味在。」王則解釋，不小心碰到麥克風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。