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中選會盼新任委員能及早就任 以利選務順利進行

中央社／ 台北8日電
立法院內政委員會今審查公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，內政部長劉世芳（右）與中選會選務處長王曉麟（左）備詢。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會今審查公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，內政部長劉世芳（右）與中選會選務處長王曉麟（左）備詢。記者潘俊宏／攝影

立委關注，行政院遲未發布中選會人事令，是否影響年底九合一選舉。中選會今天說，期盼新任委員可及早就任，召開委員會議審議各項重要選務工作事項，以利年底公職人員選舉選務工作順利進行。

立法院會3月13日進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆等4人通過，副主委被提名人胡博硯等3人遭封殺；行政院表示，會再依法提不同的人選補足名額。國民黨團質疑，立法院通過中選會人事案已逾兩週，行政院仍遲未發布人事令，是對憲政秩序的破壞。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳等人列席，審查公職人員選舉罷免法部分條文修正草案。國民黨立委張智倫質詢時表示，中選會人事同意權案通過後，至今未完成交接、就職程序，中選會仍無法達法定門檻，召開中選會委員會議。

中選會選務處長王曉麟答詢時說，中選會從去年11月至今，是以委員選務座談會方式辦理相關事務，至於新任委員何時才能就任，依照今年底的選舉工作進行程序表規定，中選會要在8月20日發布選舉公告、8月27日要發布候選人登記公告。

王曉麟表示，這些公告內容、保證金的數額等，都要提請中選會委員會議討論後，才能通過、刊登在選舉公告上，「在此之前，應該要及早召開委員會議」。另因中選會沒開委員會議，目前有台北市等6個地方選委會下屆委員人選待確認。

王曉麟說，中選會期盼新任委員可以及早就任，召開委員會議來審議各項重要選務工作事項，以利年底公職人員選舉的選務工作可以順利進行。

張智倫追問，人事案未定是否影響九合一選舉；王曉麟表示，「應該是會影響到」，依照組織法規定，要召開委員會討論。

另外，民進黨立委張宏陸質詢時問，若修法通過18歲公民權，一下子增加40萬選舉人，年底選舉作業期程是否來得及。

王曉麟表示，選舉人名冊造冊依法是投票日前20天要完成，如果在這之前戶籍登記資料上有增加選舉人資料，應該是可以完成，但會增加很多選舉經費，例如選票、選舉公報等；因應投票人數增加，是否增設投開票所、增加工作人員，也要一併檢討。

至於地方選委會是否有能力負擔，王曉麟說，會比較倉促；如果能及早知道修法通過與否，現在開始啟動檢討作業，應該還可以來得及。

民進黨 立法院 行政院 中選會

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